Truy tìm nghi phạm liên quan vụ người phụ nữ tử vong tại Hà Tĩnh

Thứ Ba, 08:33, 28/04/2026
VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tổ chức truy tìm một người đàn ông trú tại địa phương để phục vụ điều tra vụ án “Giết người”, xảy ra trên địa bàn xã Sơn Tiến.

Theo Quyết định truy tìm số 2310/QĐ-CSHS ngày 27/4/2026, lực lượng chức năng xác định Hà Huy Thập (SN 1974, trú thôn An Thịnh, xã Sơn Tiến) là người bị nghi thực hiện hành vi phạm tội, là người bị tố giác, kiến nghị khởi tố. Hiện đối tượng không rõ đang ở đâu, làm gì.

truy tim nghi pham lien quan vu nguoi phu nu tu vong tai ha tinh hinh anh 1

Trước đó, vào khoảng 19h ngày 27/4, người dân phát hiện chị N.T.T.H. (SN 1980, trú cùng thôn An Thịnh) tử vong tại nhà riêng với nhiều vết thương trên cơ thể. Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm và triển khai các biện pháp điều tra.

Để phục vụ công tác điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp truy tìm Hà Huy Thập. Khi phát hiện đối tượng, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh để xử lý theo quy định.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bá Thăng/VOV.VN
Quảng Trị: Bắt giữ nghi phạm liên quan vụ án mạng khiến 1 phụ nữ tử vong
VOV.VN - Chiều nay (23/4), tại phường Đồng Sơn, tỉnh Quảng Trị (thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình trước đây) xảy ra một vụ án mạng làm 1 phụ nữ tử vong.

Đà Nẵng: 2 xe ô tô va chạm, 1 phụ nữ tử vong
VOV.VN - Hôm nay (6/4), trên địa bàn xã Quế Sơn Trung, thành phố Đà Nẵng xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô tải và xe ô tô con. Vụ tai nạn làm 1 phụ nữ tử vong, 3 người bị thương.

Bắt giữ nghi phạm cướp giật tài sản khiến người phụ nữ tử vong
VOV.VN - Ngày 24/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Minh Đô (SN 2002), ngụ xã Vĩnh Thuận Đông, thành phố Cần Thơ để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

