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Điều tra vụ án mạng nghi do mâu thuẫn cá nhân, một người tử vong ở Lào Cai

Thứ Sáu, 20:20, 26/06/2026
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VOV.VN - Cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai đang khẩn trương điều tra vụ án mạng nghiêm trọng có dấu hiệu "Giết người" vừa xảy ra trên địa bàn phường Lào Cai vào trưa ngày 26/6.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vào lúc 12 giờ ngày 26/6, Công an phường Lào Cai nhận được tin báo của người dân về vụ nổ súng xảy ra tại một ngôi nhà trên đường Quy Hoá, tổ dân phố số 29 Kim Tân, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Thông tin ban đầu, do mâu thuẫn cá nhân, đối tượng V.V.L (SN 1989, trú tại phường Lào Cai) đã sử dụng súng lục (loại súng rulo ổ quay) bắn anh Đ.H.D (SN 1991, trú tại phường Lào Cai). Hậu quả khiến anh Đ.H.D bị trúng đạn vào vùng đầu và tử vong tại chỗ.

Dieu tra vu an mang nghi do mau thuan ca nhan, mot nguoi tu vong o lao cai hinh anh 1
Hiện trường vụ việc.
Dieu tra vu an mang nghi do mau thuan ca nhan, mot nguoi tu vong o lao cai hinh anh 2
Hiện trường vụ việc.

Sau khi bắn chết nạn nhân, đối tượng V.V.L đã điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Camry mang BKS 24A-255.79 rời đi. Tuy nhiên, ngay sau đó đối tượng này đã dùng chính khẩu súng gây án tự bắn vào đầu mình để tự sát ngay trong xe ô tô.

Phát hiện sự việc, lực lượng chức năng đã đưa V.V.L đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai cấp cứu trong tình trạng nguy kịch do vết thương ở vùng đầu.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Lào Cai đã lập tức phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh bảo vệ hiện trường. Lực lượng chức năng đã thu giữ các tang vật liên quan bao gồm 01 khẩu súng lục dạng ổ quay và 01 xe ô tô nhãn hiệu Camry.

Hiện, các cơ quan chức năng đang phối hợp chặt chẽ để tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, ghi lời khai các nhân chứng nhằm điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

An Kiên/VOV-Tây Bắc
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