Đâm vợ do ghen tuông, lĩnh 19 năm tù

Thứ Hai, 16:29, 20/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 20/4, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Mình (44 tuổi, ngụ xã Đốc Binh Kiều, tỉnh Đồng Tháp) 14 năm tù về tội "giết người" và 5 năm tù về tội "sử dụng trái phép vũ khí quân dụng". Tổng hình phạt của hai tội danh trên là 19 năm tù.

Theo cáo trạng, khoảng 14h30 ngày 5/1/2025, do ghen tuông, Nguyễn Văn Mình chửi mắng rồi đâm vợ là chị H. trọng thương. Ông T. và bà B thấy vậy vào can ngăn cũng bị Mình dùng dao tấn công. Sau đó, cả 3 được đưa vào bệnh viện đa khoa khu vực huyện Tháp Mười cấp cứu.

Dam vo do ghen tuong, linh 19 nam tu hinh anh 1
Bị cáo tại phiên xét xử và bị phạt 19 năm tù.

Theo kết quả giám định, chị H. bị tỉ lệ thương tích là 33%, bà B. 9% và và ông T. là 31%. Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp cũng kết luận con dao mà Mình dùng để gây án thuộc phụ lục 5 "Danh mục dao có tính sát thương cao" do đó đã phạm vào tội "sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Cáo trạng quy kết hành vi dùng dao là hung khí nguy hiểm, có tính sát thương cao thể hiện bản tính côn đồ đâm liên tục vào vùng ngực, bụng là vùng trọng yếu trên cơ thể của chị H., bà B. và ông T. với tổng tỷ lệ tổn thương cao thể hiện ý thức muốn tước đoạt tính mạng người khác của Mình, việc cả 3 người không chết là do được can ngăn và cứu chữa kịp thời, nằm ngoài ý thức của Mình.

Hành vi trên của Nguyễn Văn Mình là đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm đến tính mạng của người khác, xâm phạm chế độ quản lý của Nhà nước về vũ khí quân dụng gây mất trật tự trị an ở địa phương.

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
Xét xử cựu Chủ tịch UBND phường Thanh Trì (Hà Nội): Tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung

Xét xử 2 cựu cán bộ trong vụ cháy dãy nhà trọ ở Hà Nội làm 15 người tử vong

Xét xử Chủ tịch Công ty Quốc Cường Gia Lai Nguyễn Thị Như Loan

