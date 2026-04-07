Dàn kịch chồng bị cưa chân, lừa đảo 1,6 tỷ đồng

Thứ Ba, 17:05, 07/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 7/4, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phan Thị Kim Luyến (41 tuổi, ngụ xã Thanh Hưng, tỉnh Đồng Tháp) 15 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, Luyến có quen biết bà Nguyễn Thị Thu Cúc (49 tuổi, ngụ phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp). Tháng 6/2023, Luyến biết bà Cúc có tiền nhàn rỗi nên nói dối với Cúc là mình có quen bà Lê Thị Lệ (45 tuổi, ngụ xã Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) cần vay tiền để chữa bệnh cho chồng. 

Sau đó, Luyến cung cấp số diện thoại của Lệ cho bà Cúc làm quen, kết bạn Zalo. Nhưng thực tế, Luyến dùng số điện thoại trên sim khuyến mãi để đóng vai Lệ nhắn tin, gọi điện với bà Cúc.

Bị cáo Phan Thị Kim Luyến bị kết án 15 năm tù giam.

Những lần gọi điện Zalo với bà Cúc, Luyến luôn dùng tay che miệng giả giọng để bà Cúc không nhận ra. Luyến cũng giả là Lệ nhắn tin, trò chuyện nói dối bà Cúc nhiều lần rằng có chồng bị tai nạn phải cưa chân, đang nằm điều trị ở bệnh viện. Luyến nói có mua bảo hiểm cho chồng sau khi điều trị bệnh xong sẽ được thanh toán số tiền 3,7 tỷ đồng.

Luyến nói với bà Cúc cần vay tiền để đóng viện phí điều trị cho chồng, khi được phía bảo hiểm thanh toán sẽ trả lại tiền vay và cho bà Cúc hết số tiền còn lại. Luyến còn lên mạng internet tải hình ảnh người đang bị cưa chân rồi sử dụng tài khoản Zalo tên Tienphan gửi đến tài khoản Zalo của bà Cúc để tạo tin tưởng.

Ngoài ra, cáo trạng cũng quy kết, Luyến đã nhiều lần dùng thủ đoạn gian dối không có thật như: giả danh tên người khác, cần tiền điều trị bệnh cho người thân, kinh doanh sầu riêng, trả tiền đất, trả tiền chuộc xe, để cho các bị hại tưởng giả là thật nhằm chiếm đoạt tiền.

Cụ thể, Luyến đã chiếm đoạt của các bà Nguyễn Thị Thu Cúc số tiền 1,6 tỷ đồng; bà Phạm Thị Việt Hạnh hơn 1 tỷ đồng, cùng 21 chỉ vàng nhẫn 9999 trị giá trên 157 triệu đồng. Tổng cộng số tiền Luyến chiếm đoạt của các bị hại là 2,8 tỷ đồng và dùng để tiêu xài cá nhân.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi phạm tội của bị cáo Luyến là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản người khác, gây mất trật tự trị an ở địa phương.

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
Bắt giữ đối tượng lừa đảo, cầm đầu đường dây Sky media
Công an Hà Nội tìm bị hại vụ lừa đảo làm "sổ đỏ" số tiền lớn
Khởi tố bắt tạm giam đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 1,6 tỷ đồng tại Đà Nẵng
