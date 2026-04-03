Khởi tố bắt tạm giam đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 1,6 tỷ đồng tại Đà Nẵng

Theo nội dung vụ việc, năm 2021, một phụ nữ trú tại Đà Nẵng nhiều lần gửi đơn tố giác một đối tượng quen biết có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 1,6 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Đà Nẵng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Huy

Trước đó, do có quan hệ quen biết và phát sinh tình cảm, đối tượng đã đưa ra thông tin góp vốn kinh doanh, đồng thời dựng lên các mối quan hệ làm ăn để tạo lòng tin.

Tin tưởng, bị hại đã nhiều lần chuyển tiền cho đối tượng Huy. Sau khi nhận tiền, Huy không thực hiện việc kinh doanh như cam kết mà sử dụng toàn bộ số tiền vào trả nợ và chi tiêu cá nhân, sau đó cắt đứt liên lạc, rời khỏi địa phương nhằm trốn tránh trách nhiệm.

Quá trình tiếp nhận, giải quyết nguồn tin ban đầu, vụ việc từng được hướng dẫn giải quyết theo quan hệ dân sự. Tuy nhiên, qua tiếp tục xác minh, thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định hành vi của đối tượng có dấu hiệu tội phạm.

Ngày 26/3/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Huy về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đến ngày 1/4/2026, cơ quan điều tra đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối tượng.