Khởi tố bắt tạm giam đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 1,6 tỷ đồng tại Đà Nẵng

Thứ Sáu, 10:54, 03/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự), Công an TP Đà Nẵng vừa làm rõ vụ việc “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra từ năm 2021 trên địa bàn thành phố; khởi tố bắt tạm giam đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 1,6 tỷ đồng.

Theo nội dung vụ việc, năm 2021, một phụ nữ trú tại Đà Nẵng nhiều lần gửi đơn tố giác một đối tượng quen biết có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 1,6 tỷ đồng.

khoi to bat tam giam doi tuong lua dao chiem doat 1,6 ty dong tai Da nang hinh anh 1
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Đà Nẵng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Huy

Trước đó, do có quan hệ quen biết và phát sinh tình cảm, đối tượng đã đưa ra thông tin góp vốn kinh doanh, đồng thời dựng lên các mối quan hệ làm ăn để tạo lòng tin.

Tin tưởng, bị hại đã nhiều lần chuyển tiền cho đối tượng Huy. Sau khi nhận tiền, Huy không thực hiện việc kinh doanh như cam kết mà sử dụng toàn bộ số tiền vào trả nợ và chi tiêu cá nhân, sau đó cắt đứt liên lạc, rời khỏi địa phương nhằm trốn tránh trách nhiệm.

Quá trình tiếp nhận, giải quyết nguồn tin ban đầu, vụ việc từng được hướng dẫn giải quyết theo quan hệ dân sự. Tuy nhiên, qua tiếp tục xác minh, thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định hành vi của đối tượng có dấu hiệu tội phạm.

Ngày 26/3/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Huy về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đến ngày 1/4/2026, cơ quan điều tra đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối tượng.

a1_agribank_31-3_ds.jpg

Agribank cảnh báo tài khoản người nhận có dấu hiệu nghi ngờ gian lận, lừa đảo

VOV.VN - Nhằm tăng cường an toàn trong hoạt động thanh toán và chủ động phòng ngừa các hành vi gian lận, lừa đảo ngày càng tinh vi, Agribank triển khai chức năng cảnh báo trạng thái tài khoản người nhận có dấu hiệu nghi ngờ gian lận, lừa đảo đối với các giao dịch thanh toán nội bộ thực hiện tại quầy giao dịch.

CTV Đức Lâm/VOV-Miền Trung
Tag: Đà Nẵng lừa đảo chiếm đoạt tài sản công an TP. Đà Nẵng lừa đảo
Dựng kịch bản đáo hạn ngân hàng, lừa 20,4 tỷ đồng

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Cần Thơ vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với Diệp Văn Vĩnh (SN 1994, trú xã Long Phú) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, với số tiền chiếm đoạt hơn 20 tỷ đồng.

Khởi tố 5 đối tượng về hành vi “Giết người” do mâu thuẫn nợ tiền

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Tháp vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 5 đối tượng liên quan đến vụ án “Giết người” xuất phát từ mâu thuẫn nợ tiền.

Bắt đối tượng chuyên thuê xe ô tô rồi đem cầm cố

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với T.M.H (30 tuổi), trú tại thôn 3, xã Long Phụng, tỉnh Quảng Ngãi về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

