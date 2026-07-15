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Đăng tin sai sự thật, một người bị Công an Thái Nguyên mời lên làm việc

Thứ Tư, 10:01, 15/07/2026
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VOV.VN - Đăng tin sai sự thật trên mạng xã hội Facebook về việc một xã được thành lập phường với nội dung chưa được kiểm chứng, một người dân ở Thái Nguyên đã bị Công an xã Tân Cương mời làm việc, yêu cầu gỡ bỏ và đang tiếp tục được củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Ngày 15/7, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Công an xã Tân Cương đã phát hiện, xử lý một trường hợp đăng tải thông tin có nội dung tiêu cực, chưa được kiểm chứng trên không gian mạng.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Tân Cương phát hiện một tài khoản Facebook đăng tải bình luận tại nhóm "Xã Tân Cương, Tỉnh Thái Nguyên" với nội dung: "Quân Chu bao nhiêu năm là Thị trấn đã không phát triển được mới xoá bảo được 2 năm dân chưa kịp thở lại tiêu chí lên phường lại khổ dân thôi, Quân Chu tôi chưa đủ tiêu chí lên phường".

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Công an làm việc với trường hợp đăng tải thông tin chưa kiểm chứng trên không gian mạng.

Qua xác minh, cơ quan Công an xác định chủ tài khoản là N.C.T. (SN 1980, trú tại xã Quân Chu, tỉnh Thái Nguyên). Làm việc với cơ quan Công an, N.C.T. khai nhận ngày 16/6/2026, sau khi đọc bài viết "Thái Nguyên dự kiến thành lập 8 phường…" trên nhóm Facebook "Xã Tân Cương, Tỉnh Thái Nguyên", đã sử dụng tài khoản cá nhân để đăng tải bình luận nêu trên.

Theo trình bày của N.C.T., nội dung bình luận là nhận định cá nhân, xuất phát từ lo ngại việc địa phương được nâng cấp lên phường có thể ảnh hưởng đến một số chế độ, quyền lợi kinh tế của gia đình và không có mục đích nào khác.

Sau khi được cơ quan Công an làm việc, N.C.T. đã nhận thức được hành vi của mình, tự nguyện gỡ bỏ bình luận vi phạm để khắc phục hậu quả. Hiện Công an xã Tân Cương đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Danh Thiết/VOV.VN
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