Đánh hàng xóm, người đàn ông ở Hà Nội lĩnh án 26 tháng tù

Ngày 22/7, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Phạm Thanh Hải (SN 1964, trú Nam Thành Công, Hà Nội) về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Theo cáo trạng và diễn biến phiên tòa, vào tháng 11/2025, bị cáo Phạm Thanh Hải đi từ nhà tại khu tập thể Nam Thành Công, Hà Nội xuống dưới tầng 1 thì gặp bị hại trong vụ án là anh B.

Do có xích mích từ trước nên khi đi ngang qua anh B. đang ngồi dưới tầng 1, bị cáo Hải đã "chửi đổng" và có hành vi cầm một chiếc khóa sắt ném sượt qua người anh B.

Sau đó, Hải lại đi lên tầng trên của khu tập thể và tiếp tục lấy tạp vật ném xuống chỗ anh B. đang ngồi. Hai người xảy ra lớn tiếng cãi vã. Đỉnh điểm là việc Phạm Thanh Hải cầm một thanh kim loại đi xuống tầng 1 để đánh anh B. gây thương tích.

Sau khi bị Hải cầm hung khí đánh, anh B. cũng có hành vi đánh trả lại bị cáo Hải. Nên cả hai đã làm đơn xin cơ quan chức năng không xem xét về hành vi "Cố ý gây thương tích" với đối phương. Sự việc được nhiều người dân chứng kiến và sau đó Hải đã bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Trình bày tại tòa, Hải cho rằng anh B. thường xuyên tụ tập bạn bè, mở nhạc to khi ngồi dưới tầng 1 của khu tập thể và nuôi chó làm ảnh hưởng đến nhiều người, dẫn đến bị cáo có sự bức xúc. Bị cáo Hải mong muốn tòa xem xét và cho rằng trong sự việc có lỗi của bị hại.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của Hải có tính chất côn đồ, gây bức xúc tại địa phương khi đã cầm hung khí đánh hàng xóm. Đồng thời xét thấy cấp sơ thẩm đã xem xét toàn bộ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của bị cáo Hải, nên không có căn cứ để giảm án. Do đó, HĐXX cấp phúc thẩm tuyên bác kháng cáo của bị cáo Hải, tuyên y án 26 tháng tù với bị cáo về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".