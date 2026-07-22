Vụ án cào xước xe Mercedes đỗ trước cửa: Xét xử vào ngày 23/7

Theo kế hoạch, chiều 23/7 tới TAND khu vực 4 - Hà Nội sẽ đưa ra xét xử vụ án “Cố ý hủy hoại tài sản” với bị cáo là bà Mai Thị Bích Vân (SN 1961, trú tại phường Đại Mỗ, Hà Nội). Đây là vụ án liên quan đến việc xe Mercedes-Benz GLC200 bị cào xước khi đỗ trước cửa nhà, gây xôn xao mạng xã hội.

Chị Đ.B.N và chiếc xe Mercedes bị cào xước. (Ảnh: NVCC)

Cáo trạng xác định, tối 18/1/2026, chị Đ.B.N. (SN 1990, trú tại phường Hà Đông) đến Công an phường Đại Mỗ, trình báo về việc tối cùng ngày, ô tô hiệu Mercedes-Benz GLC200 màu đen biển số 30L-541.xx của chị dừng đỗ trước cửa một ngôi nhà thì bị vạch, cào nhiều nhát vào cánh cửa trước và sau xe.

Quá trình điều tra xác định chị N. đỗ chiếc xe trước cửa cổng nhà bà Mai Thị Bích Vân để cùng con trai đi ăn gần đó. Khu vực chị N. đỗ xe không có biển báo cấm dừng đỗ.

Đến 20h20 cùng ngày, bà Vân cầm chùm chìa khóa ra mở cổng để con gái là Lê Thu H. (SN 1989) ra về.

Khi thấy ô tô của chị N. đỗ giữa cổng nhà mình, hai bên cạnh cổng nhà lại có nhiều chậu cây cảnh khiến H. không dắt xe máy ra được nên bà Vân bực tức, dùng chùm chìa khóa vạch 3 nhát vào cánh cửa phía trước bên phải của xe và bẻ gương chiếu hậu.

Hồ sơ vụ án xác định, nhiều người qua đường chứng kiến sự việc, can ngăn nhưng mẹ con bà Vân vẫn tiếp tục chửi người đỗ xe và dùng chìa khóa vạch thêm nhiều nhát lên thân xe.

Khoảng 21h20 cùng ngày, chị N. ra lấy xe thì phát hiện xe bị dán giấy, bẻ gương và bị cào xước sơn. Sau đó chị N. điều khiển xe đến Công an phường Đại Mỗ trình báo.