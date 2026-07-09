Đến ở nhờ rồi lấy trộm tài sản của người thân

Theo kết quả điều tra ban đầu, đầu tháng 6/2026, do không có việc làm nên Hai từ tỉnh Đồng Nai về xã Long Vĩnh, tỉnh Vĩnh Long, ở nhờ nhà người thân là ông K.V.Q.

Ngày 9/6, do không có tiền tiêu xài, Hai nảy sinh ý định trộm cắp tài sản của ông Q. Lợi dụng đêm khuya, đối tượng đã lấy trộm một chiếc xuồng cùng toàn bộ ngư cụ (lú đánh bắt thủy sản). Sau đó, Hai sử dụng chiếc xuồng và số ngư cụ này để đánh bắt thủy sản trên sông Kinh Đào và các tuyến rạch nhỏ thuộc xã Long Vĩnh nhằm kiếm tiền tiêu xài.

Trộm tài sản của người thân một nghi phạm bị công an bắt, (Ảnh: CACC)

Đến ngày 6/7, khi Hai neo đậu xuồng tại một tuyến rạch nhỏ thuộc xã Long Vĩnh để lên bờ bán thủy sản thì bị công an xã Long Vĩnh phát hiện, mời về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Ngô Văn Mười Hai đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và tự nguyện giao nộp lại tài sản đã lấy trộm.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.