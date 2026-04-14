Đi đám cưới, trộm luôn hòm mừng cưới trị giá 319 triệu đồng

Công an phường Việt Hưng vừa tạm giữ hình sự Nguyễn Tuấn Tú (SN 2001, trú tại ngõ 176 Khâm Thiên, phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội) và Nguyễn Đức Huy (SN 2003, trú tại tổ 6C phường Phủ Lý, Ninh Bình) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Trước đó vào tối 11/4, Công an phường Việt Hưng tiếp nhận tin báo của người dân về việc bị mất trộm hòm tiền mừng cưới tại một gia đình trên phố Ngô Gia Tự. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Việt Hưng đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội khẩn trương xác minh, truy xét và nhanh chóng làm rõ đối tượng gây án.

Hai dối tượng Tú và Huy

Qua điều tra, cơ quan công an xác định người trực tiếp gây án là Nguyễn Tuấn Tú. Cụ thể, đối tượng này quen biết với chú rể thông qua một hội nhóm thiện nguyện. Khi thấy nạn nhân đăng tải thiệp mời cưới trên mạng, Tú đã lên kế hoạch trà trộn vào đám cưới, lợi dụng sơ hở để trộm cắp hòm tiền mừng cưới với tổng giá trị là 319,9 triệu đồng.

Mở rộng điều tra, nhà chức trách xác định Huy là người có vai trò giúp sức, hỗ trợ đối tượng Tú. Sau khi gây án, Huy đã rời khỏi địa phương.

Đến ngày 12/4, sau khi nhận thức được hành vi vi phạm, Huy đã đến cơ quan công an đầu thú và thành khẩn khai báo. Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với các đối tượng về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Lực lượng chức năng đã thu hồi toàn bộ số tiền bị chiếm đoạt trong vụ việc là 319,9 triệu đồng.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động quản lý, bảo vệ tài sản, nhất là trong thời điểm tổ chức các sự kiện đông người như cưới hỏi, hiếu hỷ. Người dân nên bố trí người trông coi hòm tiền xuyên suốt buổi lễ, đặt hòm tiền ở vị trí dễ quan sát, hạn chế khuất tầm nhìn.

Khi tổ chức lễ, người dân cần cảnh giác với người lạ mặt, có biểu hiện nghi vấn trong khu vực tổ chức. Khi phát hiện các dấu hiệu bất thường, kịp thời thông báo cho lực lượng chức năng nơi gần nhất.