中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Điện Biên thí điểm giám sát người nghiện ma túy bằng GPS

Thứ Năm, 17:37, 07/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lần đầu tiên tại Điện Biên, 12 người nghiện ma túy ngoài cộng đồng được đeo thiết bị giám sát điện tử thông minh tích hợp GPS và cảm biến sinh học. Mô hình do Bộ Công an triển khai thí điểm kỳ vọng mở ra hướng quản lý mới, vừa nâng cao hiệu quả kiểm soát, vừa hỗ trợ người nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

Ngày 7/5, Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) triển khai thí điểm đeo thiết bị giám sát điện tử đối với người nghiện ma túy tại cộng đồng. Điện Biên và Hà Nội là hai địa phương đầu tiên trên cả nước được lựa chọn thực hiện mô hình này.

Dien bien thi diem giam sat nguoi nghien ma tuy bang gps hinh anh 1
Thiết bị giám sát điện tử đối với người nghiện ma túy tại cộng đồng

Trong đợt đầu, 12 trường hợp trên địa bàn tỉnh Điện Biên được lựa chọn tham gia thí điểm. Thiết bị giám sát có thiết kế nhỏ gọn như đồng hồ thông minh, do Việt Nam làm chủ hoàn toàn về công nghệ và bảo mật dữ liệu. Thiết bị tích hợp định vị GPS, cảm biến sinh học cùng nhiều tính năng như chống tháo gỡ, chống nước, chống va đập, cảnh báo an toàn và hoạt động liên tục trong điều kiện sinh hoạt hằng ngày.

Thông qua hệ thống giám sát vị trí theo thời gian thực 24/7, lực lượng chức năng có thể quản lý chặt chẽ cư trú, di biến động của người nghiện, nhất là các trường hợp không có nơi ở ổn định. Đồng thời, ứng dụng kết nối trên điện thoại cũng giúp người đeo theo dõi các chỉ số sức khỏe, từ đó nâng cao ý thức tự quản lý bản thân và tuân thủ quy định pháp luật.

Dien bien thi diem giam sat nguoi nghien ma tuy bang gps hinh anh 2
Triển khai thí điểm việc đeo thiết bị giám sát điện tử đối với người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Theo Bộ Công an, hiện cả nước có khoảng 300 nghìn người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy và người bị quản lý sau cai nghiện. Dự kiến sau khi Luật Phòng, chống ma túy sửa đổi có hiệu lực, khoảng 100 nghìn trường hợp sẽ được áp dụng biện pháp giám sát điện tử.

Việc triển khai thiết bị giám sát điện tử được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý người nghiện ngoài cộng đồng, giảm áp lực cho các cơ sở cai nghiện tập trung. Đồng thời, phát huy vai trò của gia đình và chính quyền cơ sở trong hỗ trợ người nghiện tái hòa nhập xã hội.

Vũ Lợi/VOV-Tây Bắc
Tag: Điện Biên quản lý người nghiện thí điểm GPS
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bé 4 tuổi bị bạo hành dẫn đến tử vong ở Hà Nội: Khởi tố người mẹ
Bé 4 tuổi bị bạo hành dẫn đến tử vong ở Hà Nội: Khởi tố người mẹ

VOV.VN - Bàn Thị Tâm (SN 2006, trú tỉnh Tuyên Quang) vừa bị khởi tố để điều tra hành vi giết người, liên quan vụ bé 4 tuổi bị tử vong do bạo hành.

Bé 4 tuổi bị bạo hành dẫn đến tử vong ở Hà Nội: Khởi tố người mẹ

Bé 4 tuổi bị bạo hành dẫn đến tử vong ở Hà Nội: Khởi tố người mẹ

VOV.VN - Bàn Thị Tâm (SN 2006, trú tỉnh Tuyên Quang) vừa bị khởi tố để điều tra hành vi giết người, liên quan vụ bé 4 tuổi bị tử vong do bạo hành.

Xử lý 14 người lái xe lạng lách, mang hung khí náo loạn đường phố Bắc Ninh
Xử lý 14 người lái xe lạng lách, mang hung khí náo loạn đường phố Bắc Ninh

VOV.VN - Công an phường Kinh Bắc (Bắc Ninh) vừa ra quyết định tạm giữ 14 thanh, thiếu niên có hành vi điều khiển xe mô tô với tốc độ cao, lạng lách đánh võng mang theo hung khí gây ồn ào, huyên náo, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự.

Xử lý 14 người lái xe lạng lách, mang hung khí náo loạn đường phố Bắc Ninh

Xử lý 14 người lái xe lạng lách, mang hung khí náo loạn đường phố Bắc Ninh

VOV.VN - Công an phường Kinh Bắc (Bắc Ninh) vừa ra quyết định tạm giữ 14 thanh, thiếu niên có hành vi điều khiển xe mô tô với tốc độ cao, lạng lách đánh võng mang theo hung khí gây ồn ào, huyên náo, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự.

Khởi tố cựu cán bộ địa chính xã lừa "chạy" sổ đỏ, chiếm đoạt 250 triệu đồng
Khởi tố cựu cán bộ địa chính xã lừa "chạy" sổ đỏ, chiếm đoạt 250 triệu đồng

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố, bắt tạm giam Vũ Bá Đoạt, cựu cán bộ địa chính xã để điều tra hành vi nhận tiền "chạy" thủ tục đất đai rồi chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân.

Khởi tố cựu cán bộ địa chính xã lừa "chạy" sổ đỏ, chiếm đoạt 250 triệu đồng

Khởi tố cựu cán bộ địa chính xã lừa "chạy" sổ đỏ, chiếm đoạt 250 triệu đồng

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố, bắt tạm giam Vũ Bá Đoạt, cựu cán bộ địa chính xã để điều tra hành vi nhận tiền "chạy" thủ tục đất đai rồi chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật