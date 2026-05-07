Xử lý 14 người lái xe lạng lách, mang hung khí náo loạn đường phố Bắc Ninh

Ngày 7/5, Công an phường Kinh Bắc (Bắc Ninh) vừa ra quyết định tạm giữ 14 thanh, thiếu niên có hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, ngày 3/5, qua công tác nắm tình hình, Công an phường Kinh Bắc phát hiện trên mạng xã hội có đăng tải video về việc một số nhóm điều khiển xe mô tô, sử dụng hung khí đuổi đánh nhau tại một số phường của tỉnh Bắc Ninh.

Các đối tượng tại cơ quan công an

Công an phường Kinh Bắc phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Bắc Ninh) khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc. Kết quả xác định, vào khoảng 2h20 phút ngày 3/5, 2 nhóm gồm 27 đối tượng thanh, thiếu niên từ 17 - 21 tuổi điều khiển xe mô tô với tốc độ cao, lạng lách đánh võng, dàn hàng 3, hàng 4 và mang theo hung khí (cây đinh ba, phóng lợn, tuýp gắn dao chọc tiết lợn…), gây ồn ào, huyên náo, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Sau đó, Công an phường triệu tập 14 thanh, thiếu niên liên quan vụ việc lên làm việc. Tại cơ công an, các đối tượng khai nhận, khoảng 0h30 phút và 1h30 phút ngày 3/5, nhóm của Nguyễn Thừa Bình (sinh năm 2009), tổ dân phố Giang Liễu, phường Phương Liễu gồm 12 thanh, thiếu niên hẹn nhau tụ tập, mang theo hung khí điều khiển 5 xe mô tô đi từ phường Bồng Lai đến khu vực thành phố Bắc Ninh (cũ) để đánh nhóm Bùi Đức Duy (sinh năm 2007), xã Phù Lãng gồm 15 thanh, thiếu niên.

Đến khoảng 2h15 phút, tại khu vực ngã 6, hai nhóm này gặp nhau rồi truy đuổi nhau qua nhiều tuyến phố. Tại đường Ngô Gia Tự, các đối tượng nhóm của Nguyễn Thừa Bình đã dùng hung khí để đánh, đe dọa 2 đối tượng của nhóm Bùi Đức Duy. Toàn bộ diễn biến trên được các đối tượng phát trực tiếp trên mạng xã hội.

Tang vật là xe mô tô và các loại hung khí mà nhóm thanh niên, thiếu niên mang theo

Tiếp đó, nhóm này tiếp tục gây rối, truy đuổi, đánh nhau tại khu vực đường Nguyễn Trãi và gần Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, bất chấp sự nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Hiện Công an phường Kinh Bắc điều tra, đấu tranh mở rộng.