中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Xử lý 14 người lái xe lạng lách, mang hung khí náo loạn đường phố Bắc Ninh

Thứ Năm, 16:57, 07/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Công an phường Kinh Bắc (Bắc Ninh) vừa ra quyết định tạm giữ 14 thanh, thiếu niên có hành vi điều khiển xe mô tô với tốc độ cao, lạng lách đánh võng mang theo hung khí gây ồn ào, huyên náo, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự.

Ngày 7/5, Công an phường Kinh Bắc (Bắc Ninh) vừa ra quyết định tạm giữ 14 thanh, thiếu niên có hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, ngày 3/5, qua công tác nắm tình hình, Công an phường Kinh Bắc phát hiện trên mạng xã hội có đăng tải video về việc một số nhóm điều khiển xe mô tô, sử dụng hung khí đuổi đánh nhau tại một số phường của tỉnh Bắc Ninh.

xu ly 14 nguoi lai xe lang lach, mang hung khi nao loan duong pho bac ninh hinh anh 1
Các đối tượng tại cơ quan công an

Công an phường Kinh Bắc phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Bắc Ninh) khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc. Kết quả xác định, vào khoảng 2h20 phút ngày 3/5, 2 nhóm gồm 27 đối tượng thanh, thiếu niên từ 17 - 21 tuổi điều khiển xe mô tô với tốc độ cao, lạng lách đánh võng, dàn hàng 3, hàng 4 và mang theo hung khí (cây đinh ba, phóng lợn, tuýp gắn dao chọc tiết lợn…), gây ồn ào, huyên náo, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Sau đó, Công an phường triệu tập 14 thanh, thiếu niên liên quan vụ việc lên làm việc. Tại cơ công an, các đối tượng khai nhận, khoảng 0h30 phút và 1h30 phút ngày 3/5, nhóm của Nguyễn Thừa Bình (sinh năm 2009), tổ dân phố Giang Liễu, phường Phương Liễu gồm 12 thanh, thiếu niên hẹn nhau tụ tập, mang theo hung khí điều khiển 5 xe mô tô đi từ phường Bồng Lai đến khu vực thành phố Bắc Ninh (cũ) để đánh nhóm Bùi Đức Duy (sinh năm 2007), xã Phù Lãng gồm 15 thanh, thiếu niên.

Đến khoảng 2h15 phút, tại khu vực ngã 6, hai nhóm này gặp nhau rồi truy đuổi nhau qua nhiều tuyến phố. Tại đường Ngô Gia Tự, các đối tượng nhóm của Nguyễn Thừa Bình đã dùng hung khí để đánh, đe dọa 2 đối tượng của nhóm Bùi Đức Duy. Toàn bộ diễn biến trên được các đối tượng phát trực tiếp trên mạng xã hội.

xu ly 14 nguoi lai xe lang lach, mang hung khi nao loan duong pho bac ninh hinh anh 2
Tang vật là xe mô tô và các loại hung khí mà nhóm thanh niên, thiếu niên mang theo

Tiếp đó, nhóm này tiếp tục gây rối, truy đuổi, đánh nhau tại khu vực đường Nguyễn Trãi và gần Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, bất chấp sự nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Hiện Công an phường Kinh Bắc điều tra, đấu tranh mở rộng.

Văn Giang/VOV.VN
Tag: Bắc Ninh gây rối an toàn giao thông
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Công an Bắc Ninh triệu tập đối tượng hành hung lái xe giao hàng tại trường mầm non
Công an Bắc Ninh triệu tập đối tượng hành hung lái xe giao hàng tại trường mầm non

VOV.VN - Công an xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Ninh đã triệu tập N.V. G có hành vi tát tài xế giao thực phẩm tại trường mầm non thị trấn Thắng sau mâu thuẫn.

Công an Bắc Ninh triệu tập đối tượng hành hung lái xe giao hàng tại trường mầm non

Công an Bắc Ninh triệu tập đối tượng hành hung lái xe giao hàng tại trường mầm non

VOV.VN - Công an xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Ninh đã triệu tập N.V. G có hành vi tát tài xế giao thực phẩm tại trường mầm non thị trấn Thắng sau mâu thuẫn.

Công an Bắc Ninh bắt ổ nhóm cướp 2,4kg vàng của người nước ngoài
Công an Bắc Ninh bắt ổ nhóm cướp 2,4kg vàng của người nước ngoài

VOV.VN - Ngày 4/5, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án đối với 4 đối tượng liên quan đến vụ cướp giật tài sản đặc biệt nghiêm trọng và thu hồi số tài sản trị giá khoảng 10 tỷ đồng.

Công an Bắc Ninh bắt ổ nhóm cướp 2,4kg vàng của người nước ngoài

Công an Bắc Ninh bắt ổ nhóm cướp 2,4kg vàng của người nước ngoài

VOV.VN - Ngày 4/5, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án đối với 4 đối tượng liên quan đến vụ cướp giật tài sản đặc biệt nghiêm trọng và thu hồi số tài sản trị giá khoảng 10 tỷ đồng.

Bắc Ninh khởi tố 32 bị can trong đường dây giả bệnh án
Bắc Ninh khởi tố 32 bị can trong đường dây giả bệnh án

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố vụ án, khởi tố 32 bị can trong đường dây làm giả bệnh án để trốn tránh chấp hành án.

Bắc Ninh khởi tố 32 bị can trong đường dây giả bệnh án

Bắc Ninh khởi tố 32 bị can trong đường dây giả bệnh án

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố vụ án, khởi tố 32 bị can trong đường dây làm giả bệnh án để trốn tránh chấp hành án.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật