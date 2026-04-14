Điện Biên triệt phá đường dây lừa đảo công nghệ xuyên quốc gia, bắt 59 đối tượng

Thứ Ba, 10:45, 14/04/2026
VOV.VN - Công an tỉnh Điện Biên vừa phối hợp với các lực lượng chức năng trong và ngoài nước phá thành công chuyên án lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia, bắt giữ 59 đối tượng. Đáng chú ý, chỉ trong khoảng 20 ngày, đường dây lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia giăng bẫy hơn 5.000 nạn nhân, chiếm đoạt trên 15 tỷ đồng.

Theo Công an tỉnh Điện Biên, đầu tháng 3/2026, qua công tác nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện một tổ chức tội phạm do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, cấu kết với người Việt Nam, di chuyển từ Campuchia sang Lào để tiếp tục hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.

Dien bien triet pha duong day lua dao cong nghe xuyen quoc gia, bat 59 doi tuong hinh anh 1
Lực lượng chức năng kiểm tra tang vật.

Tháng 4/2026, Công an tỉnh Điện Biên đã xác lập chuyên án 426H, phối hợp chặt chẽ với Cục Cảnh sát hình sự (C02) – Bộ Công an và Công an tỉnh Bò Kẹo (CHDCND Lào) tập trung đấu tranh triệt phá.

Tài liệu điều tra xác định, chỉ trong khoảng 20 ngày (từ giữa tháng 3 đến đầu tháng 4/2026), nhóm đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo với hơn 5.000 người bị hại, chiếm đoạt số tiền trên 15 tỷ đồng.  Các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi như lập website giả mạo, tạo tài khoản “ảo” trên mạng xã hội, dùng sim rác chuyển vùng quốc tế để gọi điện, giả danh đơn vị giao hàng liên quan đến tiêm chủng.

Dien bien triet pha duong day lua dao cong nghe xuyen quoc gia, bat 59 doi tuong hinh anh 2
55 đối tượng người Việt Nam được dẫn giải qua cửa khẩu quốc tế Tây Trang.

Đáng chú ý, chúng nắm rõ thông tin cá nhân của bị hại để tạo lòng tin, yêu cầu chuyển khoản số tiền nhỏ nhằm “xác nhận đơn hàng”. Sau đó, các đối tượng dựng kịch bản thông báo nạn nhân đăng ký nhầm dịch vụ, đe dọa bị trừ tiền định kỳ, dẫn dụ truy cập vào đường link giả để “hủy dịch vụ”. Từng bước, chúng thao túng tâm lý, buộc nạn nhân chuyển tiền, thậm chí vay tín dụng, rồi chiếm đoạt toàn bộ tài sản và cắt đứt liên lạc.

Ngày 10/4, Ban chuyên án đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ, bắt quả tang 55 đối tượng người Việt Nam và 4 đối tượng người Trung Quốc, trong đó có đối tượng chủ mưu, cầm đầu là Dương Văn Hà, khi đang tổ chức hoạt động lừa đảo tại hai tòa nhà ở tỉnh Bò Kẹo (Lào). Tang vật thu giữ gồm hàng trăm thiết bị điện tử, sim rác, máy tính và các kịch bản lừa đảo được xây dựng bài bản như một doanh nghiệp ngầm.

Dien bien triet pha duong day lua dao cong nghe xuyen quoc gia, bat 59 doi tuong hinh anh 3
Các đối tượng sử dụng nhiều điện thoại cùng sim rác để thực hiện hành vi phạm tội

Ngay sau khi bắt giữ, 55 đối tượng người Việt Nam cùng tang vật đã được di lý về Việt Nam qua cửa khẩu Tây Trang vào ngày 12/4 để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. Bốn đối tượng người Trung Quốc được bàn giao cho Công an tỉnh Bò Kẹo xử lý theo pháp luật nước sở tại.

Đây là chuyên án điển hình trong đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, sử dụng công nghệ cao; đồng thời thể hiện hiệu quả phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Công an Việt Nam và Công an Lào, góp phần bảo vệ tài sản, giữ vững bình yên cho nhân dân.

Vũ Lợi/VOV-Tây Bắc
Tag: Điện Biên lừa đảo lừa đảo xuyên quốc gia lừa đảo công nghệ cao lừa đảo xuyên quốc gia
Nợ nần, thanh niên mua sổ đỏ giả để lừa đảo gần 500 triệu

VOV.VN - Sau khi nhận được sổ đỏ giả, Huy đăng tải thông tin rao bán trên các nền tảng dịch vụ nhằm tạo lòng tin với người mua.

Cảnh báo chiêu trò lừa đảo cuộc gọi mới hiển thị số theo ý muốn

VOV.VN - Không chỉ giả mạo số điện thoại, công nghệ hiện nay còn cho phép kẻ xấu tái tạo giọng nói, tạo ra kịch bản lừa đảo khiến người dùng khó phân biệt thật giả.

Đối tượng lừa đảo tiền tỷ ở Điện Biên ra đầu thú sau 8 năm lẩn trốn

VOV.VN - Sau nhiều năm trốn truy nã, đối tượng Ngô Đức Lượng - người bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hàng tỷ đồng đã ra đầu thú tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Điện Biên sau quá trình kiên trì tuyên truyền, vận động của lực lượng chức năng.

