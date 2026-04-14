Điện Biên triệt phá đường dây lừa đảo công nghệ xuyên quốc gia, bắt 59 đối tượng

Theo Công an tỉnh Điện Biên, đầu tháng 3/2026, qua công tác nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện một tổ chức tội phạm do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, cấu kết với người Việt Nam, di chuyển từ Campuchia sang Lào để tiếp tục hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.

Lực lượng chức năng kiểm tra tang vật.

Tháng 4/2026, Công an tỉnh Điện Biên đã xác lập chuyên án 426H, phối hợp chặt chẽ với Cục Cảnh sát hình sự (C02) – Bộ Công an và Công an tỉnh Bò Kẹo (CHDCND Lào) tập trung đấu tranh triệt phá.

Tài liệu điều tra xác định, chỉ trong khoảng 20 ngày (từ giữa tháng 3 đến đầu tháng 4/2026), nhóm đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo với hơn 5.000 người bị hại, chiếm đoạt số tiền trên 15 tỷ đồng. Các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi như lập website giả mạo, tạo tài khoản “ảo” trên mạng xã hội, dùng sim rác chuyển vùng quốc tế để gọi điện, giả danh đơn vị giao hàng liên quan đến tiêm chủng.

55 đối tượng người Việt Nam được dẫn giải qua cửa khẩu quốc tế Tây Trang.

Đáng chú ý, chúng nắm rõ thông tin cá nhân của bị hại để tạo lòng tin, yêu cầu chuyển khoản số tiền nhỏ nhằm “xác nhận đơn hàng”. Sau đó, các đối tượng dựng kịch bản thông báo nạn nhân đăng ký nhầm dịch vụ, đe dọa bị trừ tiền định kỳ, dẫn dụ truy cập vào đường link giả để “hủy dịch vụ”. Từng bước, chúng thao túng tâm lý, buộc nạn nhân chuyển tiền, thậm chí vay tín dụng, rồi chiếm đoạt toàn bộ tài sản và cắt đứt liên lạc.

Ngày 10/4, Ban chuyên án đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ, bắt quả tang 55 đối tượng người Việt Nam và 4 đối tượng người Trung Quốc, trong đó có đối tượng chủ mưu, cầm đầu là Dương Văn Hà, khi đang tổ chức hoạt động lừa đảo tại hai tòa nhà ở tỉnh Bò Kẹo (Lào). Tang vật thu giữ gồm hàng trăm thiết bị điện tử, sim rác, máy tính và các kịch bản lừa đảo được xây dựng bài bản như một doanh nghiệp ngầm.

Các đối tượng sử dụng nhiều điện thoại cùng sim rác để thực hiện hành vi phạm tội

Ngay sau khi bắt giữ, 55 đối tượng người Việt Nam cùng tang vật đã được di lý về Việt Nam qua cửa khẩu Tây Trang vào ngày 12/4 để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. Bốn đối tượng người Trung Quốc được bàn giao cho Công an tỉnh Bò Kẹo xử lý theo pháp luật nước sở tại.

Đây là chuyên án điển hình trong đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, sử dụng công nghệ cao; đồng thời thể hiện hiệu quả phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Công an Việt Nam và Công an Lào, góp phần bảo vệ tài sản, giữ vững bình yên cho nhân dân.