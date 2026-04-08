Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng lừa đảo 2,7 tỷ đồng qua giao dịch đất

Thứ Tư, 11:00, 08/04/2026
VOV.VN - Lợi dụng nhu cầu đầu tư bất động sản và sự tin tưởng của người quen, một đối tượng tại Đà Nẵng đã đưa ra thông tin gian dối để chiếm đoạt 2,7 tỷ đồng, sử dụng vào mục đích cá nhân.

Công an TP. Đà Nẵng thông tin, văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Lê Duy Dũng (SN 1973, trú phường Sơn Trà) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tống đạt các quyết định đối với Nguyễn Lê Duy Dũng (áo đỏ)

Theo điều tra, do cần tiền tiêu xài, Dũng đã rủ anh N.T.V (SN 1991, trú TP. Đà Nẵng) góp vốn mua một thửa đất tại phường An Hải Bắc với giá 800 triệu đồng, dù thửa đất này chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau khi nhận tiền, Dũng không thực hiện giao dịch như thỏa thuận mà sử dụng vào mục đích cá nhân.

Không dừng lại, tháng 8/2019, Dũng tiếp tục đưa thông tin gian dối, đề nghị bán lại phần góp vốn cho anh V. với giá 1,2 tỷ đồng. Đến ngày 24/10/2019, đối tượng cam kết sẽ làm “sổ đỏ” cho thửa đất với tổng giá trị 1,3 tỷ đồng trong vòng 2 tháng.

Tin tưởng, từ năm 2019 đến 2020, anh V. nhiều lần giao tiền cho Dũng để thực hiện thủ tục, tổng cộng 1,1 tỷ đồng. Tuy nhiên, Dũng không thực hiện bất kỳ cam kết nào. Tổng số tiền bị chiếm đoạt là 2,7 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng nhận định, vụ việc là lời cảnh báo đối với người dân khi tham gia góp vốn, mua bán bất động sản chưa đầy đủ pháp lý. Người dân cần kiểm tra kỹ thông tin tài sản, thực hiện giao dịch minh bạch, có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền để tránh rủi ro.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo, cầm đầu đường dây Sky media

VOV.VN - Mở rộng điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Truyền thông công nghệ Sky Media, Công an thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức truy bắt thành công đối tượng chủ mưu, cầm đầu Nguyễn Tài Minh.

PV/VOV.VN
Tag: giao dịch đất lừa đảo bất động sản công an TP. Đà Nẵng
Dàn kịch chồng bị cưa chân, lừa đảo 1,6 tỷ đồng

VOV.VN - Ngày 7/4, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phan Thị Kim Luyến (41 tuổi, ngụ xã Thanh Hưng, tỉnh Đồng Tháp) 15 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bắt 58 đối tượng người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam để lừa đảo trực tuyến

VOV.VN - Từ ngày 15/12/2025 đến 14/3/2026, Công an TP Hà Nội đã phát hiện 3 vụ việc, 58 đối tượng người nước ngoài lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc cho người nước ngoài trên không gian mạng, nhập cảnh trái phép.

Tên lửa Iran tiếp tục xuyên thủng Vòm Sắt; Israel dọa truy sát lãnh đạo Iran

VOV.VN - Hôm qua, ngày thứ 37 của xung đột, tên lửa đạn của Iran tiếp tục xuyên thủng hệ thống phòng thủ đa tầng hiện đại của Israel, đứng đầu hệ thống Vòm Sắt trứ danh, khiến 4 người mất tích.

