Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng lừa đảo 2,7 tỷ đồng qua giao dịch đất

Công an TP. Đà Nẵng thông tin, văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Lê Duy Dũng (SN 1973, trú phường Sơn Trà) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tống đạt các quyết định đối với Nguyễn Lê Duy Dũng (áo đỏ)

Theo điều tra, do cần tiền tiêu xài, Dũng đã rủ anh N.T.V (SN 1991, trú TP. Đà Nẵng) góp vốn mua một thửa đất tại phường An Hải Bắc với giá 800 triệu đồng, dù thửa đất này chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau khi nhận tiền, Dũng không thực hiện giao dịch như thỏa thuận mà sử dụng vào mục đích cá nhân.

Không dừng lại, tháng 8/2019, Dũng tiếp tục đưa thông tin gian dối, đề nghị bán lại phần góp vốn cho anh V. với giá 1,2 tỷ đồng. Đến ngày 24/10/2019, đối tượng cam kết sẽ làm “sổ đỏ” cho thửa đất với tổng giá trị 1,3 tỷ đồng trong vòng 2 tháng.

Tin tưởng, từ năm 2019 đến 2020, anh V. nhiều lần giao tiền cho Dũng để thực hiện thủ tục, tổng cộng 1,1 tỷ đồng. Tuy nhiên, Dũng không thực hiện bất kỳ cam kết nào. Tổng số tiền bị chiếm đoạt là 2,7 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng nhận định, vụ việc là lời cảnh báo đối với người dân khi tham gia góp vốn, mua bán bất động sản chưa đầy đủ pháp lý. Người dân cần kiểm tra kỹ thông tin tài sản, thực hiện giao dịch minh bạch, có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền để tránh rủi ro.