Đối tượng lừa đảo tiền tỷ ở Điện Biên ra đầu thú sau 8 năm lẩn trốn

Ngày 8/4, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Điện Biên cho biết, đối tượng truy nã Ngô Đức Lượng (SN 1989) trú tại thôn Thanh Chung, xã Thanh Nưa đã đến cơ quan công an đầu thú sau 8 năm lẩn trốn.

Đối tượng Ngô Đức Lượng ra đầu thú tại cơ quan công an.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 26/6/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Đức Lượng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, đối tượng bỏ trốn khỏi địa phương và cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã toàn quốc.

Kết quả xác minh cho thấy, từ cuối năm 2018 đến đầu năm 2019, lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin của một số người dân, đối tượng Ngô Đức Lượng đã đưa ra thông tin gian dối về việc có khả năng “chạy” vào các trường công an nhân dân. Bằng thủ đoạn này, đối tượng đã chiếm đoạt số tiền hàng tỷ đồng rồi bỏ trốn.

Trong suốt thời gian dài, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Điện Biên đã triển khai đồng bộ các biện pháp truy bắt, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động gia đình và người thân kêu gọi đối tượng ra trình diện để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Trước sự kiên trì vận động của lực lượng chức năng; nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật của mình, ngày 8/4, Ngô Đức Lượng đã đến đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Điện Biên đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.