Đối tượng lừa đảo tiền tỷ ở Điện Biên ra đầu thú sau 8 năm lẩn trốn

Thứ Tư, 17:07, 08/04/2026
VOV.VN - Sau nhiều năm trốn truy nã, đối tượng Ngô Đức Lượng - người bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hàng tỷ đồng đã ra đầu thú tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Điện Biên sau quá trình kiên trì tuyên truyền, vận động của lực lượng chức năng.

Ngày 8/4, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Điện Biên cho biết, đối tượng truy nã Ngô Đức Lượng (SN 1989) trú tại thôn Thanh Chung, xã Thanh Nưa đã đến cơ quan công an đầu thú sau 8 năm lẩn trốn.

Doi tuong lua dao tien ty o Dien bien ra dau thu sau 8 nam lan tron hinh anh 1
Đối tượng Ngô Đức Lượng ra đầu thú tại cơ quan công an.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 26/6/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Đức Lượng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, đối tượng bỏ trốn khỏi địa phương và cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã toàn quốc.

Kết quả xác minh cho thấy, từ cuối năm 2018 đến đầu năm 2019, lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin của một số người dân, đối tượng Ngô Đức Lượng đã đưa ra thông tin gian dối về việc có khả năng “chạy” vào các trường công an nhân dân. Bằng thủ đoạn này, đối tượng đã chiếm đoạt số tiền hàng tỷ đồng rồi bỏ trốn.

Trong suốt thời gian dài, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Điện Biên đã triển khai đồng bộ các biện pháp truy bắt, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động gia đình và người thân kêu gọi đối tượng ra trình diện để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Trước sự kiên trì vận động của lực lượng chức năng; nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật của mình, ngày 8/4, Ngô Đức Lượng đã đến đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Điện Biên đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Vũ Lợi/VOV-Tây Bắc
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng lừa đảo 2,7 tỷ đồng qua giao dịch đất

VOV.VN - Lợi dụng nhu cầu đầu tư bất động sản và sự tin tưởng của người quen, một đối tượng tại Đà Nẵng đã đưa ra thông tin gian dối để chiếm đoạt 2,7 tỷ đồng, sử dụng vào mục đích cá nhân.

Dàn kịch chồng bị cưa chân, lừa đảo 1,6 tỷ đồng

VOV.VN - Ngày 7/4, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phan Thị Kim Luyến (41 tuổi, ngụ xã Thanh Hưng, tỉnh Đồng Tháp) 15 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bắt 58 đối tượng người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam để lừa đảo trực tuyến

VOV.VN - Từ ngày 15/12/2025 đến 14/3/2026, Công an TP Hà Nội đã phát hiện 3 vụ việc, 58 đối tượng người nước ngoài lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc cho người nước ngoài trên không gian mạng, nhập cảnh trái phép.

