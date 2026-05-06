Diễn viên Lan Phương thắng kiện tại tòa phúc thẩm

Thứ Tư, 15:18, 06/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tòa cấp phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo của chồng cũ diễn viên Lan Phương là anh David Duffy, tiếp tục trao quyền trực tiếp nuôi dưỡng hai con chung cho diễn viên Lan Phương.

Sáng 6/5, tại TAND Tối cao TP Hà Nội diễn ra phiên phúc thẩm vụ ly hôn giữa diễn viên Lan Phương và chồng cũ David Duffy. Phiên tòa được mở để xem xét kháng cáo của David Duffy về quyền nuôi hai con chung. Cụ thể, David Duffy mong muốn tòa hủy phán quyết ở phiên sơ thẩm, trao lại quyền nuôi hai con cho anh.

dien vien lan phuong thang kien tai toa phuc tham hinh anh 1
Diễn viên Lan Phương và luật sư Hà Trọng Đại sau phiên xử phúc thẩm ngày 6/5.

Kết thúc phiên tòa phúc thẩm, HĐXX đưa ra phán quyết bác bỏ kháng cáo của David Duffy, giữ nguyên bản án sơ thẩm. Tòa xác định diễn viên Lan Phương là người trực tiếp chăm sóc hai con chung. David Duffy có trách nhiệm cấp dưỡng 40 triệu đồng mỗi tháng cho hai bé, có quyền thăm nom các con.

Trước đó, phiên sơ thẩm diễn ra ngày 17/9/2025 tại Hà Nội. Diễn viên Lan Phương và David Duffy thống nhất về việc mâu thuẫn vợ chồng trầm trọng, không thể hàn gắn nên đề nghị ly hôn. Giữa Lan Phương và David Duffy không có tài sản chung, nợ chung nhưng đều mong muốn nuôi cả hai con sau ly hôn. 

Kết quả, tòa sơ thẩm tuyên Lan Phương được giao quyền trực tiếp nuôi hai con chung. Tuy nhiên, David Duffy không chấp nhận bản án và sau đó đã gửi đơn kháng cáo. 

Trọng Phú/VOV.VN
Tin liên quan

Xét xử phúc thẩm Nguyễn Văn Hậu và hai cựu Thiếu tướng quân đội

VOV.VN - Ngày 12/5 tới, Tòa án Quân sự Trung ương sẽ xét xử hai cựu Thiếu tướng Hoàng Viết Quang và Nguyễn Duy Cường, cùng Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn - Nguyễn Văn Hậu, trong vụ án vi phạm đất đai, lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại sân bay Nha Trang.

Cú "trượt dài" của ca sĩ Chi Dân khi rủ rê nhóm bạn sử dụng ma túy
VOV.VN - Từ một giọng ca nổi tiếng với những bản hit "triệu views", ca sĩ Chi Dân (tên thật Trần Trung Hiếu) đã trượt dài trong những cuộc chơi ma túy và bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Góc nhìn từ phiên tòa: Khi quán karaoke trở thành nơi phát sinh tội phạm
VOV.VN - Thời gian gần đây, TAND TP Hà Nội liên tiếp xét xử các vụ án mà không gian phạm tội là những quán karaoke, nơi có không gian kín và các vị khách được kích thích bởi bia rượu, nhạc mạnh.

