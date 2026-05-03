Cú "trượt dài" của ca sĩ Chi Dân khi rủ rê nhóm bạn sử dụng ma túy

Chủ Nhật, 05:23, 03/05/2026
VOV.VN - Từ một giọng ca nổi tiếng với những bản hit "triệu views", ca sĩ Chi Dân (tên thật Trần Trung Hiếu) đã trượt dài trong những cuộc chơi ma túy và bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Từ ca sĩ với những bài hát "triệu views" đến bị truy tố vì ma túy

Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM đã hoàn tất cáo trạng, truy tố 227 bị can trong chuyên án VN10 – vụ án từng gây xôn xao khi các tiếp viên hàng không bị lợi dụng vận chuyển ma túy từ Pháp về Việt Nam bằng đường hàng không.

Các bị can bị truy tố về nhiều nhóm tội danh như: Vận chuyển trái phép chất ma túy, Mua bán trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Tàng trữ trái phép chất ma túy, Không tố giác tội phạm, Che giấu tội phạm, Chiếm giữ trái phép tài sản và Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Ma túy đã tàn phá sự nghiệp của ca sĩ Chi Dân.

Trong số 227 bị can, có nhiều người nổi tiếng cũng bị truy tố như: Ca sĩ Chi Dân (tên thật Nguyễn Trung Hiếu) và Nguyễn Đỗ Trúc Phương (tức "Cô tiên từ thiện") cùng bị truy tố về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Người mẫu, diễn viên An Tây (tên thật Andrea Aybar Carmona, quốc tịch Tây Ban Nha) bị truy tố về các tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ca sĩ Chi Dân (SN 1989, quê Kiên Giang) để lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ bởi anh từng là người thể hiện nhiều ca khúc "triệu views", được đông đảo giới trẻ biết đến như: "Sự thật sau một lời hứa", "Điều anh biết", "Làm vợ anh nhé". Năm 2017 từng chứng kiến bản hit đình đám của Chi Dân với ca khúc "1234" đạt đến 58 triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội.

Bên cạnh vai trò ca sĩ, Chi Dân còn được biết đến là nhạc sĩ với các sáng tác được nhiều khán giả biết đến như "Anh muốn em sống sao";  "Người tôi yêu"... 

Đến tháng 11/2024, nhiều khán giả bất ngờ khi biết tin Chi Dân bị Công an TP.HCM bắt giữ để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Cú "trượt dài" khi rủ rê bạn dùng ma túy

Cơ quan công tố xác định, ngày 4/11/2024, tại chỗ ở của bạn Lê Thị Triều tại đường Cộng Hòa (TP.HCM), ca sĩ Chi Dân cùng nhóm bạn là Lê Thị Triều, Nguyễn Trung Tín, Hòa Thị Hồng, Thái Thị Huyền cùng gặp mặt tại đây. Thời điểm này, ca sĩ Chi Dân rủ nhóm bạn sử dụng ma túy, tất cả đều đồng ý và thỏa thuận tiền mua ma túy chia đều cho từng người.

Sau khi thống nhất "chơi ma túy", Lê Thị Triều đặt mua của đối tượng Nguyễn Hữu Thùy Trang 5 gram Ketamine và 3 viên thuốc lắc (MDMA) với giá hơn 3 triệu đồng. Ca sĩ Chi Dân cùng các bạn khác hùn tiền cho Triều trả tiền mua ma túy. Cả nhóm cho Ketamine vào đĩa rồi dùng bật lửa hơ nóng, dùng thẻ nhựa kẻ thành nhiều đường chỉ trắng rồi dùng ống hút hít vào mũi.

Ca sĩ Chi Dân (tức Nguyễn Trung Hiếu) cùng tang vật.

Đối với các viên thuốc lắc, nhóm này bẻ ra rồi đưa vào miệng cắn. Riêng ca sĩ Chi Dân thì dùng móng tay xúc ma túy Ketamine đưa vào mũi hít. 

Sau khi dùng xong Ketamine và thuốc lắc, ca sĩ Chi Dân và Nguyễn Trung Tín lại tiếp tục rủ các bạn dùng thêm ma túy dạng nước vui. Sau đó, Tín mượn điện thoại của Chi Dân, dùng Telegram đặt mua 2 gói ma túy dạng nước vui giá hơn 7 triệu đồng.

Để trả tiền ma túy nước vui, ca sĩ Chi Dân đã cho bạn mượn hơn 7 triệu đồng. Khi người giao ma túy đến, chính ca sĩ Chi Dân xuống nhận và đưa vào nhà. Cả nhóm đổ nước vui ra nồi inox, sử dụng bằng cách uống trực tiếp. 

Đã sử dụng đến 3 loại ma túy nhưng ca sĩ Chi Dân cùng nhóm bạn vẫn muốn "chơi tiếp". Để mua thêm Ketamine, Hòa Thị Hồng dùng Telegram đặt mua 2,5 gram Ketamine giá 2,5 triệu đồng từ một người không rõ lai lịch. 

Khi người giao ma túy đến, Hồng xuống nhận đưa vào cho cả nhóm. Nhưng do ma túy đã ngấm, thấy mệt nên cả nhóm quyết định không sử dụng thêm Ketamine nữa. Lúc này, ca sĩ Chi Dân cùng Tín và Hồng đi về nhà. Đến ngày 7/11/2024, lực lượng chức năng phát hiện vụ việc và khám xét ngôi nhà, ca sĩ Chi Dân cùng nhóm bạn đã thừa nhận hành vi. 

Kể từ ngày 19/11/2024 đến nay, ca sĩ Chi Dân đã bị tạm giam tại một trại tạm giam trên địa bàn TP.HCM.

Từ một người nổi tiếng, thần tượng của giới trẻ nhưng ca sĩ Chi Dân đã không giữ được mình và trượt dài trong những cuộc vui ma túy. 

Trọng Phú/VOV.VN
Đặc nhiệm mật phục tóm gọn 2 đối tượng vận chuyển ma túy

VOV.VN - Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị vừa bắt giữ 2 người có quốc tịch Lào đang vận chuyển trái phép số lượng lớn ma túy qua khu vực biên giới.

VOV.VN - Lực lượng đặc nhiệm Mexico vừa bắt giữ Audias Flores, biệt danh "El Jardinero" – một trong những thủ lĩnh cấp cao của băng đảng ma túy khét tiếng Jalisco New Generation Cartel (CJNG), tại bang Nayarit, phía Tây nước này. Thông tin được Bộ trưởng An ninh Omar Garcia Harfuch công bố ngày 28/4.

VOV.VN - Trong cao điểm bảo vệ an ninh trật tự dịp lễ, các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Cà Mau đã chủ động tuần tra, phát hiện và bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy trên địa bàn quản lý.

