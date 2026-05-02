Góc nhìn từ phiên tòa: Khi quán karaoke trở thành nơi phát sinh tội phạm

Cựu cán bộ "bay lắc" với hai nữ nhân viên trong quán hát

Từ những không gian giải trí thuần túy, không ít quán karaoke đã bị biến tướng thành “đại bản doanh” của tệ nạn ma túy hoặc trở thành nơi khởi nguồn cho những cuộc hỗn chiến. Những bản án nghiêm khắc vừa được tuyên tại TAND TP Hà Nội không chỉ là cái giá phải trả cho các bị cáo, mà còn cho thấy thực trạng nhức nhối về sự xuống cấp đạo đức và lỗ hổng trong quản lý loại hình kinh doanh nhạy cảm này.

Tháng 4/2026, phiên tòa xét xử 32 bị cáo liên quan đến đường dây ma túy tại quán karaoke, nhà nghỉ Hoàng Kim (có địa chỉ tại xã Thanh Trì, Hà Nội) đã gây xôn xao dư luận bởi sự góp mặt của Phạm Quang Thiện, cựu Phó Chủ tịch UBND phường Phú Lãm (TP Hà Nội) trong danh sách các bị cáo.

Không ai có thể tin rừng, vào thời điểm ấy, Phạm Quang Thiện đang là Phó Chủ tịch UBND phường Phú Lãm lại có thể sa ngã đến mức sử dụng ma túy ngay trong phòng hát.

Phạm Quang Thiện, cựu Phó Chủ tịch UBND phường Phú Lãm bị tuyên án vì "bay lắc" với hai nữ nhân viên.

Theo hồ sơ vụ án, quán karaoke này không chỉ đơn thuần cho thuê phòng hát. Chủ quán là Đặng Thị Hồng Linh và Đặng Thế Chung đã thiết lập một hệ thống "khép kín" để phục vụ khách có nhu cầu sử dụng ma túy. Rạng sáng ngày 8/6/2025, khi lực lượng chức năng ập vào, tổ công tác phát hiện tại một số phòng của cơ sở này đang diễn ra hoạt động "bay lắc" tập thể.

Tại tòa, nhà chức trách nhận định bị cáo Phạm Quang Thiện cùng bạn là Lại Quốc Việt (35 tuổi, ở xã Hương Sơn, Hà Nội) cùng mua ma túy và gọi 2 nhân viên nữ là bị cáo Nguyễn Thúy Quỳnh (23 tuổi, ở phường Vĩnh Hưng, Hà Nội) và Hà Thị Hiền (26 tuổi, ở xã Hậu Lộc, Thanh Hóa) để phục vụ và sử dụng ma túy cùng.

Trong phòng hát karaoke, Nguyễn Thúy Quỳnh lấy túi ma túy Ketamine đổ ra đĩa rồi dùng thẻ nhựa cùng bật lửa hơ nóng, mời Việt, Thiện và Hiền sử dụng. Hiền cũng dùng đĩa ma túy mời Thiện sử dụng. Quá trình điều tra, cựu Phó chủ tịch phường Phú Lãm khai do say nên không nhớ ai là người khởi xướng về việc đi "bay lắc".

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo Thiện không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của đội ngũ cán bộ nhà nước. Bản án 7 năm tù dành cho bị cáo Thiện và mức án 17 năm tù cho chủ quán Hoàng Kim là thông điệp rõ ràng về việc trừng trị nghiêm khắc các đối tượng tiếp tay cho "cái chết trắng" trong các phòng hát karaoke.

Quán karaoke thành nơi hỗn chiến với hung khí

Nếu vụ án tại quán Hoàng Kim cho thấy mảng tối về tệ nạn ma túy thì vụ án tại quán karaoke Royal (có địa chỉ tại Ba Vì, Hà Nội) lại cho thấy sự hung hãn, coi thường tính mạng của một bộ phận thanh niên hiện nay. TAND TP Hà Nội đã tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án này trong ngày 24/4/2026.

Từ những mâu thuẫn cá nhân trong quá khứ, hai nhóm thanh niên tình cờ chạm mặt tại quán karaoke Royal đã sử dụng hung khí để "giải quyết mâu thuẫn". Cụ thể, tại quán karaoke khi đó, nhóm Vật Lại (gồm Bùi Mạnh Cường, Quách Xuân Thiện, Đỗ Đình Chí, Hoàng Văn Khải, Phùng Đại Dương và Phùng Văn Thủy) được nhân viên quán hát bố trí hát tại phòng hát số 3, tầng 2.

Nguyễn Đình Tuấn và Quách Xuân Thiện bị đưa ra xét xử trong vụ "hỗn chiến" tại quán karaoke.

Còn nhóm Tây Đằng (gồm Nguyễn Đình Tuấn, Nguyễn Hữu Tài, Phùng Công Cường và Nguyễn Đình Sáng) được bố trí hát tại phòng phát số 1, ở tầng 1. Khi thấy Nguyễn Đình Tuấn cầm 1 con dao đi ra cãi nhau với nhóm Vật Lại, Phùng Công Cường liền đi vào kho của quán hát lấy con dao bầu. Còn Sáng đi theo Cường lấy con dao gọt hoa quả ra “nghênh chiến”.

Các bị cáo "hỗn chiến" bằng dao, điếu cày, chai bia ngay tại quán hát. Cuộc ẩu đả diễn ra chớp nhoáng nhưng để lại hậu quả lớn: hai người suýt tử vong với tỷ lệ tổn thương cơ thể lên đến 58% và 34%.

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 23/4, bị cáo Nguyễn Đình Tuấn đã phải cúi đầu thừa nhận hành vi cầm dao đâm nhiều nhát vào đối phương. Bản án 16 năm tù cho tội "Giết người" và "Gây rối trật tự công cộng" là cái giá đắt cho một phút nóng nảy của bị cáo Tuấn.

Sau mỗi phiên tòa, điều đọng lại không chỉ là con số năm tù mà là sự tan vỡ của những gia đình, sự kết thúc của những sự nghiệp. Quán karaoke vốn là nơi để giải tỏa căng thẳng sau giờ làm việc, nhưng nếu không có sự quản lý chặt chẽ từ cơ quan chức năng và sự tỉnh táo của mỗi cá nhân, quán karaoke sẽ trở thành nơi khởi nguồn của những bi kịch.

Những bản án dành cho cựu cán bộ phường hay nhóm thanh niên "máu lạnh" là hồi chuông cảnh tỉnh. Mọi cuộc vui quá đà, không kiểm soát sau cánh cửa phòng karaoke đều có thể là nguy cơ dẫn tới những hành vi vi phạm pháp luật. Khi đó, cả khách đến hát và chủ quán đều phải trả những cái giá đắt.