Bất ngờ nhận số tiền 4,5 tỷ đồng từ tài khoản lạ, người nhận trình báo công an

Chiều 3/7, Công an phường Phước Hội, tỉnh Lâm Đồng cho biết đơn vị đã hỗ trợ, hướng dẫn người dân chuyển lại số tiền cho người chuyển nhầm 4,5 tỷ đồng.

Trước đó, khoảng 17h ngày 2/7, anh Trương Quốc Huy (20 tuổi), trú tại tổ dân phố 5, phường Phước Hội, tỉnh Lâm Đồng (khu vực thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận cũ) đến công an phường trình báo.

Anh Trương Quốc Huy trình báo công an. Ảnh: B.H

Theo thông tin trình báo, số tiền trên được chuyển đến tài khoản của anh Huy nhiều lần. Thấy số tiền lớn không rõ nguồn gốc, anh Huy đã chủ động đến nhờ cơ quan công an tìm người chuyển nhầm để trả lại.

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an phường Phước Hội đã cử cán bộ phối hợp với ngân hàng khẩn trương xác minh. Qua rà soát, lực lượng công an xác định chủ tài khoản chuyển nhầm.

Đến ngày 3/7, dưới sự hướng dẫn của Công an phường Phước Hội, anh Trương Quốc Huy đã đến ngân hàng và thực hiện thủ tục hoàn trả đầy đủ số tiền 4,5 tỷ đồng cho người chuyển nhầm là ông N.T.S (trú tỉnh Lâm Đồng).