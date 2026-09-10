Điều tra nghi án con trai đánh mẹ dẫn đến tử vong

Chiều 10/9, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã khám nghiệm tử thi cụ P.T.T (70 tuổi), đồng thời làm việc với con trai của bà – người đã hành hung bà trước đó.

Chiều 9/9, cháu ngoại của bà T đi học về thì phát hiện bà nằm bất động, vùng đầu chảy máu trong căn phòng thuê tại tổ dân phố 2, phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng (khu vực TP. Phan Thiết, Bình Thuận cũ). Sau đó, người dân đưa bà T đến bệnh viện cấp cứu và trình báo vụ việc cho công an.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định bà T thường sống cùng con trai là N.Đ.T (37 tuổi). Thời điểm xảy ra vụ việc, bà T bị gãy chân, phải nằm và sinh hoạt tại chỗ. Tùng đã dùng chân hành hung vào vùng đầu của mẹ rồi bỏ đi. Công an phường Mũi Né tổ chức truy tìm. Đến tối 9/9, lực lượng công an đưa N.Đ.T về trụ sở để làm việc.

Bà T được cấp cứu ban đầu tại Phòng khám Đa khoa khu vực Mũi Né, sau đó, nạn nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận trong tình trạng tổn thương sọ não nặng.

Công an đã khám nghiệm hiện trường. Đến trưa 10/9, khi bà T tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận, cơ quan công an tiếp tục thực hiện các thủ tục khám nghiệm tử thi nhằm làm rõ nguyên nhân và điều tra vụ việc.