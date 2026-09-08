English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tông gãy hộ lan cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, xe đầu kéo lật nghiêng

Thứ Ba, 14:34, 08/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 8/9, trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết (đoạn Km225+100), một xe đầu kéo bất ngờ tông gãy hộ lan cao tốc rời khỏi lề đường, lật nghiêng. Rất may tài xế không bị thương.

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe đầu kéo mang biển kiểm soát 92H-071.xx lưu thông theo hướng Bắc - Nam. Khi đến đoạn Km225+100 (khu vực Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận cũ), phương tiện bất ngờ mất kiểm soát, tông gãy dải hộ lan tôn sóng rồi lao thẳng xuống khu vực lề đường.

Tại hiện trường, xe đầu kéo nằm nghiêng dưới mép khu vực lề cao tốc. Tài xế may mắn thoát nạn, không ghi nhận thương vong về người.

tong gay ho lan cao toc vinh hao - phan thiet, xe dau keo lat nghieng hinh anh 1
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: MXH

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông và đơn vị quản lý tuyến đã kịp thời có mặt, tổ chức cắm biển cảnh báo và điều tiết giao thông.

Đến 12h cùng ngày, các xe cẩu chuyên dụng cùng lực lượng chức năng vẫn đang tích cực triển khai công tác cứu hộ, đồng thời tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Đoàn Sĩ/VOV-TP.HCM
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Xe khách va chạm xe đầu kéo trên cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi, 5 người bị thương
Xe khách va chạm xe đầu kéo trên cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi, 5 người bị thương

VOV.VN - Một vụ va chạm giữa xe khách giường nằm và xe đầu kéo trên cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi, đoạn qua tỉnh Hà Tĩnh, khiến 5 người bị thương, giao thông hướng Bắc - Nam ùn tắc.

Xe khách va chạm xe đầu kéo trên cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi, 5 người bị thương

Xe khách va chạm xe đầu kéo trên cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi, 5 người bị thương

VOV.VN - Một vụ va chạm giữa xe khách giường nằm và xe đầu kéo trên cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi, đoạn qua tỉnh Hà Tĩnh, khiến 5 người bị thương, giao thông hướng Bắc - Nam ùn tắc.

Giải cứu tài xế mắc kẹt trong cabin sau va chạm trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm
Giải cứu tài xế mắc kẹt trong cabin sau va chạm trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm

VOV.VN - Một tài xế mắc kẹt trong cabin sau vụ va chạm với phương tiện cùng chiều trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm, đoạn qua xã Cam An, tỉnh Khánh Hòa, đã được lực lượng cứu nạn, cứu hộ giải cứu an toàn.

Giải cứu tài xế mắc kẹt trong cabin sau va chạm trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm

Giải cứu tài xế mắc kẹt trong cabin sau va chạm trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm

VOV.VN - Một tài xế mắc kẹt trong cabin sau vụ va chạm với phương tiện cùng chiều trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm, đoạn qua xã Cam An, tỉnh Khánh Hòa, đã được lực lượng cứu nạn, cứu hộ giải cứu an toàn.

Ô tô va chạm trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, 1 người tử vong
Ô tô va chạm trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, 1 người tử vong

VOV.VN - Tông vào đuôi xe dừng trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, 1 người trên xe tải tử vong, người còn lại bị thương nặng.

Ô tô va chạm trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, 1 người tử vong

Ô tô va chạm trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, 1 người tử vong

VOV.VN - Tông vào đuôi xe dừng trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, 1 người trên xe tải tử vong, người còn lại bị thương nặng.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục