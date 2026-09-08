Tông gãy hộ lan cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, xe đầu kéo lật nghiêng

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe đầu kéo mang biển kiểm soát 92H-071.xx lưu thông theo hướng Bắc - Nam. Khi đến đoạn Km225+100 (khu vực Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận cũ), phương tiện bất ngờ mất kiểm soát, tông gãy dải hộ lan tôn sóng rồi lao thẳng xuống khu vực lề đường.

Tại hiện trường, xe đầu kéo nằm nghiêng dưới mép khu vực lề cao tốc. Tài xế may mắn thoát nạn, không ghi nhận thương vong về người.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: MXH

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông và đơn vị quản lý tuyến đã kịp thời có mặt, tổ chức cắm biển cảnh báo và điều tiết giao thông.

Đến 12h cùng ngày, các xe cẩu chuyên dụng cùng lực lượng chức năng vẫn đang tích cực triển khai công tác cứu hộ, đồng thời tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.