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Tạo điều kiện cho các hộ dân bị thiên tai ở Tân Lai - Lâm Đồng khôi phục sản xuất

Thứ Hai, 18:41, 07/09/2026
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VOV.VN - Chiều 7/9, UBND xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng cho biết, địa phương vừa có thông báo về việc đăng ký nhu cầu hỗ trợ vay vốn, khoanh nợ, giãn nợ và giảm lãi suất cho các hộ dân liên quan đến vụ vỡ hồ chứa nước trên núi Tân Lai khôi phục sản xuất.

Theo đó, UBND xã Tuy Phong (khu vực Tuy Phong, Bình Thuận cũ)) yêu cầu hộ gia đình, cá nhân nào đã bị ảnh hưởng thiệt hại cây cối hoa màu, vật kiến trúc do đợt lũ quét xảy ra vào ngày 1/11/2025 trên địa bàn có nhu cầu hỗ trợ vay vốn, khoanh nợ, giãn nợ và giảm lãi suất để vượt qua khó khăn, khôi phục sản xuất và ổn định đời sống kinh tế thì liên hệ đến trụ sở các thôn để đăng ký danh sách.

tao dieu kien cho cac ho dan bi thien tai o tan lai - lam Dong khoi phuc san xuat hinh anh 1
Trụ sở UBND xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng 

Thời gian kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/9/2026. Quá thời hạn nêu trên, nếu hộ gia đình, cá nhân không đến đăng ký danh sách xem như không có nhu cầu về hỗ trợ vay vốn, khoanh nợ, giãn nợ và giảm lãi suất.

Sau khi tiếp nhận có danh sách đăng ký của các hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu đăng ký vay vốn, khoanh nợ, giãn nợ và giảm nợ. Ban điều hành các thôn: thôn 02; thôn Tuy Tịnh 01 và thôn Tuy Tịnh 02 gửi danh sách về UBND xã Tuy Phong (thông qua Phòng Kinh tế) để tổng hợp.

tao dieu kien cho cac ho dan bi thien tai o tan lai - lam Dong khoi phuc san xuat hinh anh 2
Lượng nước khổng lồ từ trên núi tràn xuống làm hư hỏng hơn 125 ha đất, hoa màu, cây trồng, vật nuôi của 374 hộ dân

Vụ vỡ hồ chứa nước trên núi Tân Lai, thôn 2, xã Tuy Phong xảy ra vào đêm 01/11/2025, khiến lượng nước khổng lồ từ trên núi tràn xuống khu dân cư khu vực  phía dưới làm bé gái 13 tuổi tử vong. Đồng thời, làm hư hỏng hơn 125 ha đất, hoa màu, cây trồng, vật nuôi của 374 hộ dân; nhiều công trình hạ tầng, tuyến kênh thủy lợi bị hư hỏng nghiêm trọng.

Đoàn Sĩ/VOV-TP.HCM
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