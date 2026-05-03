Thảm án chồng sát hại vợ con và tấn công người thân ở Tây Ninh

Chủ Nhật, 17:34, 03/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cơ quan Công an tỉnh Tây Ninh đang lấy lời khai nghi phạm, điều tra nguyên nhân vụ án mạng khiến 4 người trong một gia đình thương vong.

Thông tin từ Công an xã Vĩnh Công (Tây Ninh), lực lượng chức năng đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và Viện kiểm sát khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi vụ án mạng xảy ra tại căn nhà ở ấp Kỳ Châu, xã Vĩnh Công (trước đây thuộc xã Bình Quới, huyện Châu Thành, Long An).

Nghi phạm được xác định là Nguyễn Tấn Phước (còn gọi Phú, 32 tuổi).

Thông tin ban đầu, khoảng 12h ngày 3/5, người dân sinh sống gần khu vực nghe tiếng kêu cứu thất thanh phát ra từ nhà của Phước. Khi chạy đến, nhiều người chứng kiến người đàn ông này cầm dao tấn công các thành viên trong gia đình.

tham an chong sat hai vo con va tan cong nguoi than o tay ninh hinh anh 1
Lực lượng chức năng khống chế nghi phạm

Trong cơn mất kiểm soát, Phước đã ra tay khiến vợ là chị Đ.T.T và con nhỏ tử vong trong phòng phía sau nhà.

Phát hiện sự việc, cha mẹ ruột của Phước lao vào can ngăn nhưng cũng bị kẻ này tấn công, gây đa chấn thương. Hai nạn nhân được người dân và lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Nhận tin báo, Công an xã Vĩnh Công nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, phối hợp khống chế đối tượng và thu giữ hung khí.

Cơ quan công an đang lấy lời khai Nguyễn Tấn Phước, đồng thời làm rõ nguyên nhân vụ án, xác minh các yếu tố liên quan, trong đó có việc đối tượng có sử dụng chất kích thích hay không.

Hai tuần trước, tại Tây Ninh cũng xảy ra vụ án mạng khiến 1 người chết. Cụ thể, vào chiều 21/4, trong hành trình đi làm từ huyện Bến Cầu đến khu công nghiệp Phước Đông bằng xe buýt, anh N.T.L. (37 tuổi, ngụ xã Long Thuận) đã mở nhạc điện thoại với âm lượng lớn.

Thấy ồn ào, T.H.T. (40 tuổi) lên tiếng nhắc nhở, dẫn đến lời qua tiếng lại gay gắt giữa đôi bên. Mâu thuẫn không dừng lại ở đó, đến khoảng 18h20, khi các công nhân xuống xe buýt gần khu vực công ty thì tiếp tục xảy ra cự cãi.

Trong cơn nóng giận, ông T. cùng P.H.H. (26 tuổi) đã dùng dao tấn công anh L. Do vết thương quá nặng, nạn nhân gục xuống và tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi gây án, hai nghi phạm T. và H. đã đến cơ quan công an trình diện, khai báo hành vi phạm tội.

Quỳnh Phương/VTC News
Tag: Tây Ninh Thảm án án mạng thương vong
Lạng Sơn: Khởi tố đối tượng giết người do mâu thuẫn ghen tuông

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn vừa ra quyết định Khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Đào Ngọc Anh (SN 1984) về hành vi Giết người do mâu thuẫn ghen tuông.

Nam sinh lớp 9 bị đánh hội đồng ở Ninh Bình: Chính quyền địa phương lên tiếng

VOV.VN - Liên quan đến đoạn clip nam sinh lớp 9 bị nhóm học sinh khối lớp 7 hành hung gây xôn xao dư luận, lãnh đạo phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình cho biết, lực lượng công an đã vào cuộc xác minh. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân.

Xử phạt nhóm người mặc phản cảm, nhảy múa tại khu di tích lịch sử ở Thái Nguyên

VOV.VN -  Công an xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên đã phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính đối với 7 người có hành vi gây mất trật tự tại Khu di tích lịch sử quốc gia 27/7.

