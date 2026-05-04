Người đàn bà 60 tuổi thuê côn đồ chém chồng

Thứ Hai, 09:51, 04/05/2026
VOV.VN - Mâu thuẫn gia đình, nghi ngờ chồng ngoại tình, bà Nguyễn Thị Sương (60 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) bỏ ra 40 triệu để thuê người đánh, chém gây thương tích cho chồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa khởi tố vụ án, bị can và tạm giam bà Nguyễn Thị Sương (60 tuổi, ngụ xã Thạnh Quới, TP Cần Thơ) về hành vi cố ý gây thương tích.

Cùng tội danh trên, Cơ quan điều tra Công an tỉnh An Giang khởi tố, bắt giam: Trần Trọng Nghĩa (26 tuổi), Trần Thành Đồng (22 tuổi), Nguyễn Văn Mạnh (23 tuổi) và Phạm Ngọc Hoài (29 tuổi), cùng ngụ TP Cần Thơ.

Các bị can Trần Trọng Nghĩa, Trần Thành Đồng, Nguyễn Thị Sương, Phạm Ngọc Hoài và Nguyễn Văn Mạnh. (Ảnh: Công an tỉnh An Giang)

Theo thông tin điều tra ban đầu, do mâu thuẫn gia đình, bức xúc việc chồng ra Phú Quốc sinh sống, để lại gánh nặng nợ nần và nghi ngờ chồng có quan hệ tình cảm với người khác, bà Nguyễn Thị Sương đã thuê Nghĩa với số tiền 40 triệu đồng để đánh, chém gây thương tích cho chồng là ông P.U.H.

Để thực hiện hành vi, ngày 18/4, Nghĩa rủ thêm Đồng, Mạnh và Hoài đến Phú Quốc để "xử lý" ông H. như đã thỏa thuận. Khi đến khu vực sân bay quốc tế Phú Quốc, Mạnh dừng xe chờ sẵn, còn Nghĩa cầm dao xông vào chém nhiều nhát trúng vai, tay và chân ông H.

Ngoài ra, Hoài còn sử dụng gậy ba khúc tấn công liên tiếp vào người nạn nhân. Sau khi gây án, nghe tiếng tri hô của người dân, những kẻ này nhanh chóng rời khỏi hiện trường và bỏ về Cần Thơ.

Ngày 20/4, Công an đặc khu Phú Quốc phối hợp Công an xã Thạnh Phú (Cần Thơ) triệu tập các nghi phạm lên làm việc. Tại cơ quan công an, Nguyễn Thị Sương, Trần Trọng Nghĩa, Trần Thành Đồng, Phạm Ngọc Hoài, Nguyễn Văn Mạnh thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Truy bắt thành công đối tượng có hành vi "Giết người" sau 16 giờ gây án

VOV.VN - Sau hơn 16 giờ kể từ khi xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, Công an tỉnh Quảng Ninh đã chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Công an các địa phương tổ chức truy xét, bắt giữ thành công đối tượng Cù Văn An (SN 1993), khi đang lẩn trốn tại Thanh Hóa.

Hoàng Tuấn/VTC News
Lừa đảo mạo danh tin nhắn ngân hàng: Đổi điểm thưởng thành tiền

VOV.VN - Lừa đảo trực tuyến tiếp tục diễn biến phức tạp với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Gần đây, nhiều đối tượng mạo danh ngân hàng gửi tin nhắn đổi điểm thưởng thành tiền để dụ người dùng truy cập đường link giả mạo, chiếm đoạt thông tin và tài sản. Kịch bản đánh vào tâm lý chủ quan, ham ưu đãi của nạn nhân.

Thảm án chồng sát hại vợ con và tấn công người thân ở Tây Ninh

VOV.VN - Cơ quan Công an tỉnh Tây Ninh đang lấy lời khai nghi phạm, điều tra nguyên nhân vụ án mạng khiến 4 người trong một gia đình thương vong.

Nam sinh lớp 9 bị đánh hội đồng ở Ninh Bình: Chính quyền địa phương lên tiếng

VOV.VN - Liên quan đến đoạn clip nam sinh lớp 9 bị nhóm học sinh khối lớp 7 hành hung gây xôn xao dư luận, lãnh đạo phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình cho biết, lực lượng công an đã vào cuộc xác minh. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân.

