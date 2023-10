Điều tra vụ bé gái tử vong nghi ngộ độc khi ăn bánh ở lễ hội Trung thu

Trước đó, chiều 29/9, chung cư Palm Heights tổ chức vui Tết Trung thu cho con em của cư dân sinh sống trong chung cư và con em một số nhân viên phục vụ tại chung cư. Ban tổ chức đã phát quà, phát bánh cho các cháu.

Chung cư Palm Heights - Palm City, nơi xảy ra vụ ngộ độc khiến nhiều trẻ em nhập viện.

Sau khi ăn bánh, đến ngày 30/9, một bé gái 6 tuổi có biểu hiện nôn, ói và được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Chiều 1/10 cháu bé được chẩn đoán nhiễm trùng đường ruột, bác sĩ kê toa thuốc gồm kháng sinh, giảm đau, men tiêu hóa rồi cho về.

Đến 2h ngày 1/10, cháu bé tím tái môi, kèm bứt rứt và được đưa trở lại Bệnh viện Lê Văn Thịnh để cấp cứu. Lúc này bé đã hôn mê, ngưng tim ngưng thở trước đó. Các bác sĩ nỗ lực hồi sinh tim phổi cho bé những không thành công.

Trong ngày 1/10, có thêm 5 cháu bé cùng ăn bánh từ đêm hội Trung thu cũng có triệu chứng tiêu chảy, nôn ói, sốt. Đến sáng 2/10, thông qua các hội nhóm cư dân chung cư ghi nhận thêm nhiều cháu có biểu hiện tương tự.

Bà Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM cho biết, hiện Công an thành phố Thủ Đức đang điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của cháu bé. Ban Quản lý an toàn thực phẩm đã có công văn gửi xuống Phòng Y tế thành phố Thủ Đức để xác minh làm rõ.