Điều tra vụ chiếm quyền kiểm soát fanpage Công an Hà Nội

Chiều tối 7/8, Công an TP Hà Nội cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an điều tra, làm rõ việc kẻ xấu chiếm quyền, đăng tải ảnh nhạy cảm lên Facebook Công an TP Hà Nội.

Trước đó, vào cuối giờ chiều cùng ngày, nhiều người dùng mạng xã hội bất ngờ phát hiện trên phần story Fanpage Công an thành phố Hà Nội xuất hiện hình ảnh nhạy cảm. Khi click vào hình ảnh hiện ra các link lạ bằng tiếng nước ngoài.

Theo nhà chức trách, đây là vụ việc kẻ xấu chiếm quyền truy cập, đăng tải các hình ảnh nhạy cảm. Tuy nhiên, vụ việc đã được khắc phục ngay sau đó.

Được biết, trang Fanpage chính thức "Công an thành phố Hà Nội" có 650.000 lượt theo dõi, hàng ngày cập nhật các thông tin về tình hình an ninh, trật tự và tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Đây là kênh thông tin hữu hiệu kết nối Công an thành phố với người dân để nắm bắt tình hình an ninh trật tự một cách đa chiều và hiệu quả, với mục tiêu vì thành phố bình yên.