Điều tra vụ hành khách dùng dao tấn công tài xế ô tô ở Linh Đàm, Hà Nội

Ngày 6/4, chỉ huy công an phường Hoàng Liệt (TP Hà Nội) xác nhận, lực lượng chức năng đang điều tra vụ việc một tài xế bị tấn công tại khu vực HH Linh Đàm, phường Hoàng Liệt.

Theo thông tin ban đầu, mâu thuẫn phát sinh trong xe giữa tài xế và hành khách. Chỉ ít phút sau, hành khách bất ngờ dùng dao tấn công tài xế. Hậu quả khiến nạn nhân bị thương và nhanh chóng được đưa đi cấp cứu.

Theo các nhân chứng cho biết, người gây ra vụ tấn công có biểu hiện không bình thường. Ngay sau khi ra tay, người này đã bị người dân khống chế. Trong khi đó, tài xế đã được đưa đi cấp cứu kịp thời và hiện không nguy hiểm đến tính mạng.

Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.