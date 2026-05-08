  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Điều tra vụ lái xe ôm rút hung khí đòi khách nộp 700.000 đồng cho cuốc xe

Thứ Sáu, 09:53, 08/05/2026
VOV.VN - Công an xã Thiên Lộc (TP Hà Nội) đang điều tra vụ lái xe ôm rút hung khí yêu cầu hành khách nộp 700.000 đồng cho cuốc xe.

Tối 7/5, mạng xã hội xôn xao với clip tài xế xe ôm rút dao bắt hành khách nộp tiền. Theo nội dung clip, hai vợ chồng đi từ Bắc Ninh sang bến xe Mỹ Đình để bắt xe khách về Lai Châu nhưng bị một số xe ôm ngăn cản vào bến, sau đó chở lòng vòng đến địa điểm đón trả khách gần Khu công nghiệp Bắc Thăng Long, Hà Nội.

Hai vợ chồng trong vụ việc.

Khi kết thúc cuốc xe, tài xế xe ôm đòi hai vợ chồng này trả số tiền 700.000 đồng. Khi hành khách thắc mắc giá cao thì tài xế rút hung khí ra đe dọa, bắt phải nộp tiền.

Liên quan vụ việc, chỉ huy Công an xã Thiên Lộc (TP Hà Nội) cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin và đang tiến hành xác minh: "Ngay trong đêm 7/5, Công an xã Thiên Lộc đã phối hợp với phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Hà Nội khẩn trương tiến hành điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan". 

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Trọng Phú/VOV.VN
Tag: xe ôm cưỡng đoạt tài sản công an Hà Nội mạng xã hội
Vụ bạo hành bé gái 4 tuổi tử vong: Bàn Thị Tâm đang mang thai sẽ bị xử lý thế nào?
VOV.VN - Vụ bé gái 4 tuổi tử vong sau thời gian bị mẹ đẻ và cha dượng bạo hành dã man đang gây phẫn nộ dư luận, đồng thời gióng lên hồi chuông báo động về tình trạng bạo hành trẻ em ngay trong chính gia đình.

Nóng 24h ngày 8/5: Khởi tố cặp vợ chồng hờ bạo hành bé gái dẫn đến tử vong
VOV.VN - Ngày 7/5, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Bàn Thị Tâm (SN 2006, quê Bắc Quang) về tội Giết người. Trước đó, cơ quan công an cũng đã khởi tố Nguyễn Minh Hiệp (SN 2004, quê Thanh Lâm) cùng về tội danh này. Nạn nhân là cháu B.T.H. (SN 2022), con ruột của Tâm.

Lâm Đồng truy tìm đối tượng cưa hạ hàng trăm cây thông 3 lá
VOV.VN - Lực lượng chức năng xã Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng đang điều tra, làm rõ vụ phá rừng xảy ra tại khu vực đồi thông liền kề đất sản xuất của người dân ở thôn Klong Klanh, sát Quốc lộ 27C.

