Điều tra vụ lái xe ôm rút hung khí đòi khách nộp 700.000 đồng cho cuốc xe

Tối 7/5, mạng xã hội xôn xao với clip tài xế xe ôm rút dao bắt hành khách nộp tiền. Theo nội dung clip, hai vợ chồng đi từ Bắc Ninh sang bến xe Mỹ Đình để bắt xe khách về Lai Châu nhưng bị một số xe ôm ngăn cản vào bến, sau đó chở lòng vòng đến địa điểm đón trả khách gần Khu công nghiệp Bắc Thăng Long, Hà Nội.

Khi kết thúc cuốc xe, tài xế xe ôm đòi hai vợ chồng này trả số tiền 700.000 đồng. Khi hành khách thắc mắc giá cao thì tài xế rút hung khí ra đe dọa, bắt phải nộp tiền.

Liên quan vụ việc, chỉ huy Công an xã Thiên Lộc (TP Hà Nội) cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin và đang tiến hành xác minh: "Ngay trong đêm 7/5, Công an xã Thiên Lộc đã phối hợp với phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Hà Nội khẩn trương tiến hành điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan".

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.