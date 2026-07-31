Bắt người nhận 500 triệu đồng lừa "chạy án" cá độ bóng đá

Theo điều tra ban đầu, sau khi Công an tỉnh Khánh Hòa triệt phá một đường dây tổ chức đánh bạc và cá độ bóng đá, một người có liên quan trong vụ án, do lo sợ bị xử lý hình sự, đã tìm gặp Nguyễn Công Thành nhờ giúp đỡ. Dù không có bất kỳ căn cứ hay khả năng nào để tác động đến quá trình giải quyết vụ án, Thành vẫn tự nhận có thể “chạy án”, yêu cầu nạn nhân đưa trước 500 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Khánh Hòa vừa thi hành lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ Nguyễn Công Thành. Ảnh: CAKH

Sau khi nhận đủ tiền, Thành tiếp tục đòi thêm 200 triệu đồng. Khi nạn nhân từ chối và yêu cầu trả lại tiền, Thành chỉ hoàn trả 250 triệu đồng, đồng thời đưa ra thông tin gian dối rằng, người nhận tiền “chạy án” chỉ đồng ý trả lại số tiền này. Số tiền còn lại (250 triệu đồng) bị Thành chiếm đoạt để trả nợ và cất giữ. Nghi ngờ bị lừa, nạn nhân đã làm đơn tố giác đến cơ quan công an.

Đối tượng Nguyễn Công Thành đã bị Cơ quan điều tra khởi tố về hành vi lừa đảo. Ảnh: CAKH

Qua xác minh, Nguyễn Công Thành bước đầu thừa nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khám xét nơi ở của đối tượng, lực lượng công an thu giữ 50 triệu đồng được xác định là một phần số tiền chiếm đoạt. Đồng thời, một cá nhân có liên quan đã tự nguyện giao nộp thêm 100 triệu đồng là khoản tiền Thành dùng để trả nợ.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án và xử lý theo quy định của pháp luật.