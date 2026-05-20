Đổi mới thanh tra theo hướng xuống địa bàn, lắng nghe người dân phản ánh

Thứ Tư, 11:03, 20/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Không chỉ kiểm tra hồ sơ, sổ sách hay nghe báo cáo từ cơ sở, Thanh tra Công an thành phố Hà Nội đang tạo dấu ấn mới bằng phương pháp thanh tra sâu sát thực tiễn, trực tiếp xuống địa bàn, lắng nghe người dân phản ánh để phát hiện vi phạm và kiến nghị xử lý ngay từ cơ sở.

Cách làm này không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông mà còn thể hiện rõ tinh thần đổi mới, trách nhiệm, lấy người dân làm trung tâm phục vụ của lực lượng Thanh tra Công an Thủ đô trong giai đoạn mới.

Những quyết định thanh tra xuất phát từ thực tiễn cơ sở

Trong bối cảnh tốc độ đô thị hóa nhanh, mật độ dân cư và phương tiện gia tăng mạnh, tình trạng vi phạm về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông như lấn chiếm lòng đường, hè phố để kinh doanh, trông giữ phương tiện trái phép, dừng đỗ sai quy định gây ùn tắc giao thông vẫn diễn biến phức tạp tại nhiều địa bàn của Thủ đô, đặc biệt ở các khu vực trung tâm.

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn đó, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 332 về giải quyết các điểm nghẽn “trật tự đô thị”, xây dựng xã, phường bảo đảm trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị; đồng thời ban hành Kế hoạch số 383 triển khai các giải pháp trước mắt và lâu dài nhằm tháo gỡ ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố.

Doi moi thanh tra theo huong xuong dia ban, lang nghe nguoi dan phan anh hinh anh 1
Đại tá Đoàn Đức Thắng - Chánh thanh tra Công an thành phố Hà Nội chủ trì cuộc họp thanh tra chuyên đề

Bám sát chỉ đạo của thành phố và yêu cầu thực tiễn trong công tác quản lý đô thị hiện nay, Thanh tra Công an thành phố Hà Nội đã chủ động tham mưu Giám đốc Công an thành phố và UBND thành phố triển khai chuyên đề thanh tra “Việc chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ” tại UBND và Công an các phường Đống Đa, Hoàng Mai, Tương Mai và Cửa Nam.

Đây đều là những địa bàn có mật độ dân cư cao, lưu lượng phương tiện lớn, tập trung nhiều tuyến giao thông huyết mạch, đồng thời tiềm ẩn nhiều phức tạp về trật tự đô thị, tình trạng lấn chiếm hè phố, lòng đường để kinh doanh hoặc trông giữ phương tiện trái phép.

Ngày 4/3, Thanh tra Công an thành phố Hà Nội tổ chức công bố quyết định thanh tra, quán triệt rõ mục đích, yêu cầu và ý nghĩa của chuyên đề; nhấn mạnh tinh thần thanh tra khách quan, công tâm, đúng quy định pháp luật, gắn công tác thanh tra với yêu cầu nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước tại cơ sở. Các đồng chí Chủ tịch UBND phường, Trưởng Công an phường và đại diện các đơn vị được thanh tra đều đồng tình, thống nhất cao với nội dung, yêu cầu của chuyên đề.

Đột phá phương pháp thanh tra: Sâu sát thực tiễn, lấy người dân làm trung tâm

Theo Đại tá Đoàn Đức Thắng - Chánh thanh tra Công an Tp Hà Nội: "Điểm nổi bật của chuyên đề lần này chính là sự đổi mới mạnh mẽ về phương pháp thanh tra theo hướng “bám sát thực tiễn, sâu sát cơ sở”, phát huy hiệu quả phong trào thi đua “Ba nhất” của Công an thành phố Hà Nội.

Nếu như trước đây công tác thanh tra chủ yếu dựa trên hồ sơ, sổ sách và báo cáo của đơn vị được thanh tra thì nay, các đoàn thanh tra đã chủ động khảo sát thực tế trước và trong quá trình làm việc; trực tiếp xuống địa bàn kiểm tra các tuyến phố, khu dân cư, gặp gỡ người dân để nắm tình hình theo phương châm “đi tận nơi, nhìn tận mắt, nghe người dân phản ánh”.

Chính từ cách làm thực chất này, nhiều vi phạm tồn tại kéo dài đã được phát hiện kịp thời. Qua công tác nắm tình hình thực tế và tiếp nhận phản ánh của nhân dân, đoàn thanh tra đã xác minh nhiều điểm trông giữ phương tiện trái phép, các khu vực lấn chiếm lòng đường, hè phố quy mô lớn gây cản trở giao thông và bức xúc trong dư luận.

Doi moi thanh tra theo huong xuong dia ban, lang nghe nguoi dan phan anh hinh anh 2
“Bám sát thực tiễn, sâu sát cơ sở” là phương trâm thanh tra của Thanh tra Công an thành phố Hà Nội

Ngay sau khi phát hiện, các nội dung vi phạm được bàn giao để UBND và Công an các phường xử lý theo thẩm quyền; đồng thời yêu cầu khắc phục triệt để, trả lại lòng đường, hè phố cho người dân và cam kết không để tái diễn.

Không dừng lại ở việc phát hiện vi phạm, quá trình thanh tra còn chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác tham mưu, tổ chức thực hiện các kế hoạch của thành phố về bảo đảm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông.

Theo đó, công tác rà soát, thống kê, quản lý địa bàn tại một số nơi còn chưa toàn diện; vẫn tồn tại các điểm trông giữ phương tiện chưa được quản lý theo quy định; nhiều vi phạm kéo dài nhưng chậm được phát hiện, xử lý dứt điểm. Việc tiếp nhận, xử lý phản ánh của người dân và doanh nghiệp trên ứng dụng iHanoi tại một số đơn vị còn chậm, chưa bảo đảm thời gian theo quy định.

Sau khi được đoàn thanh tra chỉ rõ những tồn tại, các cơ quan, đơn vị đã nghiêm túc tiếp thu, khẩn trương rà soát, bổ sung hồ sơ quản lý địa bàn; tăng cường kiểm tra, xử lý các điểm vi phạm; đồng thời chấn chỉnh trách nhiệm, tác phong thực thi công vụ của cán bộ, chiến sĩ và công chức được giao nhiệm vụ.

Hiệu quả rõ nét nhất từ phương pháp thanh tra mới chính là sự chuyển biến về nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền cơ sở và lực lượng chức năng trong công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông. Tinh thần xử lý nghiêm, xử lý dứt điểm vi phạm được nâng lên; từng bước khắc phục tình trạng buông lỏng quản lý, né tránh trách nhiệm hoặc xử lý hình thức kéo dài gây bức xúc trong nhân dân.

Lãnh đạo Thanh tra Công an thành phố Hà Nội cho biết, hướng tới kỷ niệm 59 năm Ngày truyền thống lực lượng Thanh tra Công an nhân dân (28/5/1967 - 28/5/2026), phong trào thi đua của các đoàn thanh tra được triển khai gắn với yêu cầu “Kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả, vì Nhân dân phục vụ”, lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo chất lượng công tác.

Với tinh thần chủ động, sâu sát cơ sở, hoạt động thanh tra không chỉ góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và lực lượng chức năng trong thực hiện nhiệm vụ mà còn siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, phòng ngừa vi phạm ngay từ cơ sở.

Việc đổi mới phương pháp thanh tra theo hướng gần dân, sát dân, lấy thực tiễn làm thước đo đang cho thấy hiệu quả rõ rệt, khẳng định vai trò của lực lượng Thanh tra Công an nhân dân trong nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông; góp phần xây dựng lực lượng Thanh tra Công an nhân dân ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trần Lượng - Ninh Sơn/VOV.VN
VOV.VN - Công an huyện Thường Tín đang điều tra, làm rõ nguyên nhân hai thanh niên thương vong cạnh chiếc xe máy vào rạng sáng.

VOV.VN - Công an huyện Thường Tín đang điều tra, làm rõ nguyên nhân hai thanh niên thương vong cạnh chiếc xe máy vào rạng sáng.

VOV.VN -Chủ tịch Hà Nội đề nghị Giám đốc Công an Thành phố điều tra, kết luận, xử lý đơn tố cáo "Chánh Thanh tra Sở GTVT "bảo kê" cho xe quá tải"…

VOV.VN -Chủ tịch Hà Nội đề nghị Giám đốc Công an Thành phố điều tra, kết luận, xử lý đơn tố cáo "Chánh Thanh tra Sở GTVT "bảo kê" cho xe quá tải"…

VOV.VN - Công an phường Kinh Bắc phát hiện 02 công dân nữ đều dưới 16 tuổi điều khiển xe mô tô mang theo 01 ná cao su dài khoảng 120cm..., bị ngã xe tại đường Lý Thái Tổ, tỉnh Bắc Ninh.

VOV.VN - Công an phường Kinh Bắc phát hiện 02 công dân nữ đều dưới 16 tuổi điều khiển xe mô tô mang theo 01 ná cao su dài khoảng 120cm..., bị ngã xe tại đường Lý Thái Tổ, tỉnh Bắc Ninh.

VOV.VN - Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã cử lực lượng điều tra vụ nghi khai thác cát trái phép gần khu vực công trình Thủy điện Trà Khúc 2, xã Sơn Hạ, tỉnh Quảng Ngãi.

VOV.VN - Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã cử lực lượng điều tra vụ nghi khai thác cát trái phép gần khu vực công trình Thủy điện Trà Khúc 2, xã Sơn Hạ, tỉnh Quảng Ngãi.

VOV.VN - Hai cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong, Trần Việt Nga có đơn xin giảm nhẹ hình phạt sau khi bị tòa sơ thẩm tuyên án lần lượt 20 năm và 15 năm tù.

VOV.VN - Hai cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong, Trần Việt Nga có đơn xin giảm nhẹ hình phạt sau khi bị tòa sơ thẩm tuyên án lần lượt 20 năm và 15 năm tù.

