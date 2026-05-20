  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Quảng Ngãi điều tra vụ nghi khai thác cát trái phép gần công trình thủy điện

Thứ Tư, 10:33, 20/05/2026
VOV.VN - Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã cử lực lượng điều tra vụ nghi khai thác cát trái phép gần khu vực công trình Thủy điện Trà Khúc 2, xã Sơn Hạ, tỉnh Quảng Ngãi.

Theo Phòng Cảnh sát Kinh tế, lực lượng chức năng đã đến hiện trường kiểm tra, truy xuất các dữ liệu liên quan và xác minh nguồn vật liệu phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ việc nghi vấn khai thác cát trái phép gần dự án Thủy điện Trà Khúc 2.

Trước đó, UBND xã Sơn Hạ có báo cáo xác minh thông tin báo chí phản ánh về việc khai thác, vận chuyển khoáng sản ra khỏi khu vực thực hiện dự án Thủy điện Trà Khúc 2. Theo UBND xã Sơn Hạ, qua kiểm tra, Công ty Cổ phần Thủy điện Trà Khúc 2 (chủ đầu tư dự án Thủy điện Trà Khúc 2) đang thực hiện thu hồi khoáng sản trong phạm vi công trình để phục vụ thi công theo chủ trương đầu tư được cấp có thẩm quyền chấp thuận. Chủ đầu tư giải trình phạm vi thu hồi khoáng sản nằm trong khu vực quy hoạch dự án.

Tuy nhiên, do mặt bằng tập kết vật tư phục vụ thi công nhỏ hẹp, cùng với việc cuối năm 2025 xảy ra nhiều đợt mưa lũ lớn làm bồi lấp hai bên bờ, dẫn đến khối lượng cát phát sinh từ quá trình thu hồi khá lớn, không đủ diện tích tập kết trong phạm vi công trình. Vì vậy, đơn vị đã tập kết tại nhiều vị trí khác nhau trong vùng dự án và thuê thêm một số diện tích đất của người dân lân cận để làm bãi trữ tạm phục vụ thi công.

Khu vực công trình Thủy điện Trà Khúc 2, xã Sơn Hạ, tỉnh Quảng Ngãi.

Qua kiểm tra thực địa tại khu vực hút cát, vận chuyển và tập kết cát thuộc dự án Thủy điện Trà Khúc 2, cơ quan chức năng ghi nhận đơn vị thi công sử dụng 2 máy hút cát trong khu vực dự án, sau đó vận chuyển đến bãi trữ nằm ngoài phạm vi công trình khoảng 100m.

Tại khu vực bãi tập kết có dựng lán trại bên cạnh. Đơn vị thi công giải trình đây là nơi nghỉ ngơi của lái xe và công nhân. Đơn vị cũng cho biết do không đủ diện tích làm bãi trữ trong phạm vi công trình nên đã thuê đất của người dân để tập kết tạm phục vụ thi công. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, đơn vị chưa cung cấp được hợp đồng thuê đất để xác định cụ thể chủ sử dụng đất cho thuê.

Qua đối chiếu bản đồ và hồ sơ địa chính, vị trí bãi tập kết tạm thuộc thửa đất số 26, tờ bản đồ số 16, diện tích hơn 2.200m², mục đích sử dụng là đất trồng cây hằng năm khác, đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Đinh Văn Biên, trú thôn Hà Thành, xã Sơn Hạ.

Theo UBND xã Sơn Hạ, khối lượng cát tập kết tại bãi trữ tạm chưa được đo đạc, xác định cụ thể. Địa phương sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan để đo đạc, xác định khối lượng phục vụ công tác quản lý, xử lý theo quy định.

Báo cáo của UBND xã Sơn Hạ ghi rõ, theo nội dung giải trình của Công ty cổ phần Thủy điện Trà Khúc 2 (Chủ đầu tư) và Công ty cổ phần xây dựng Lũng Lô 9 (đơn vị thi công), các đơn vị cho rằng chưa phát hiện việc vận chuyển khoáng sản ra ngoài khu vực dự án trước thời điểm báo chí phản ánh. Tuy nhiên, qua thông tin, hình ảnh do cơ quan báo chí cung cấp và kết quả kiểm tra thực địa bước đầu cho thấy có nhiều điểm không trùng khớp, có dấu hiệu đưa khoáng sản ra ngoài, cần tiếp tục được kiểm tra, làm rõ.

UBND xã Sơn Hạ đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi, Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp, hướng dẫn địa phương trong công tác quản lý, xử lý vụ việc; đồng thời khẩn trương điều tra, xác minh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật nhằm chấn chỉnh công tác khai thác, quản lý khoáng sản tại công trình Thủy điện Trà Khúc 2. Địa phương cũng đề nghị xem xét trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan trong quá trình khai thác, vận chuyển và tập kết khoáng sản phục vụ thi công công trình.

Thanh Thắng/VOV-Miền Trung
Tai nạn lao động tại công trường cầu Cây Sung ở Quảng Ngãi, 1 người tử vong
VOV.VN - Công an tỉnh Quảng Ngãi đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra vụ tai nạn lao động xảy ra tại công trường dự án khắc phục cầu Cây Sung, ở xã Bình Minh (huyện Bình Sơn cũ) khiến 1 công nhân tử vong và 1 người bị thương.

Quảng Ngãi yêu cầu hoàn thành xử lý nhà, đất dôi dư trước ngày 20/6

VOV.VN - UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thành việc xử lý, khai thác các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính trước ngày 20/6/2026 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Bé gái 9 tuổi ở Quảng Ngãi tử vong do đuối nước

VOV.VN - Sau gần một ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng cùng người dân địa phương đã tìm thấy thi thể bé gái bị đuối nước tại một con suối thuộc làng Rắc, xã Ya Ly, tỉnh Quảng Ngãi (trước đây thuộc huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum).

