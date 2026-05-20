Xác minh 2 nữ quái xế dùng ná cao su bắn người đi đường

Công an phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh thông tin vào khoảng 23h45’, ngày 17/5/2026, trong quá trình tuần tra theo Kế hoạch phòng chống tội phạm đường phố, Công an phường Kinh Bắc phát hiện 02 công dân nữ đều dưới 16 tuổi điều khiển xe mô tô mang theo 01 ná cao su dài khoảng 120cm (không có đạn bên trong) và 01 két bia màu xanh bên trong có 24 vỏ chai bia bằng thuỷ tinh... bị ngã xe tại đường Lý Thái Tổ (trước công viên tượng đài Hoa Sen), tỉnh Bắc Ninh.

Hình ảnh 2 công dân nữ dùng ná cao su chĩa vào người đi đường (ảnh: mạng xã hội)

Công an phường Kinh Bắc đưa 02 công dân trên về làm việc, thu thập tài liệu, xác minh làm rõ nguồn gốc 01 két bia, 24 vỏ chai, 01 ná cao su.

Hiện trường sự việc (ảnh: mạng xã hội)

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiến hành xử lý 02 đối tượng theo đúng quy định của phát luật.