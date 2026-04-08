Đối tượng tàng trữ ma túy và súng chống trả, làm bị thương một cán bộ

Thứ Tư, 14:49, 08/04/2026
VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Đồng Tháp bắt tạm giam 2 đối tượng gồm: Nguyễn Công Tấn (sinh năm 1998) và Nguyễn Minh Dư (sinh năm 2003), cùng cư trú xã Bình Trưng, tỉnh Đồng Tháp để điều tra, làm rõ về hành vi tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Theo đó, qua công tác xác minh, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy -công an tỉnh phối hợp với Công an xã Bình Trưng, tỉnh Đồng Tháp vừa bắt quả tang Tấn và Dư đang tàng trữ, vận chuyển ma túy tại 1 tuyến đường nông thôn thuộc ấp Tây, xã Bình Trưng, tỉnh Đồng Tháp.

Doi tuong tang tru ma tuy va sung chong tra, lam bi thuong mot can bo hinh anh 1
Nguyễn Công Tấn và số ma túy thu giữ tại nơi ở của đối tượng

Trong quá trình bắt giữ, Nguyễn Công Tấn chống đối, làm cho một cán bộ đang thực hiện nhiệm vụ bị xây xát.

Khi khám xét người của Nguyễn Công Tấn, lực lượng công an thu giữ 1 khẩu súng ngắn bắn đạn chì, bên trong hộp tiếp đạn có 10 viên, trong đó 1 viên đã lên nòng. Ngoài ra, tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 1 túi xách, bên trong có 2 gói nylon chứa ma túy và nhiều viên thuốc lắc cùng các dụng cụ dùng để sử dụng trái phép chất ma túy. Tiến hành khám xét nơi ở của Nguyễn Công Tấn tại ấp Tây, xã Bình Trưng, lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ 10 túi nylon bên trong chứa ma túy và thuốc lắc, cùng các dụng cụ dùng để phân chia, sử dụng ma túy, nhiều viên đạn và 1 số hung khí nguy hiểm. Được biết, Nguyễn Công Tấn là đối tượng mới chấp hành xong án phạt tù vào tháng 6 năm 2025 về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Tại cơ quan công an, qua điều tra ban đầu, Nguyễn Công Tấn thừa nhận hành vi vi phạm. Tiến hành điều tra, lực lượng công an mời làm việc đối tượng Trần Minh Quý (sinh năm 2000), cư trú xã Bình Trưng. Qua kiểm tra, Quý dương tính với chất ma túy và thừa nhận có liên quan đến vụ việc, Quý là đối tượng quản lý sau cai nghiện tại địa phương. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã bàn giao Trần Minh Quý cho Công an xã Bình Trưng để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ Tội sử dụng trái phép chất ma túy theo Điều 256a của Bộ Luật Hình sự.

Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục điều tra, tiếp tục xác minh thêm các đối tượng có liên quan, củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
