  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Đối tượng trộm cắp ở Tuyên Quang sa lưới khi trốn tới Hải Phòng

Thứ Tư, 20:16, 22/04/2026
VOV.VN - Công an phường Nam Đồ Sơn (TP Hải Phòng) vừa phát hiện đối tượng đang bị Công an tỉnh Tuyên Quang truy tìm về hành vi trộm cắp tài sản.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Hải Phòng về rà soát, kiểm tra cư trú, trọng tâm là quản lý người lưu trú, tạm trú, tạm vắng, hồi 12h30 ngày 22/4/2026, tại một nhà trọ trên địa bàn phường, Công an phường Nam Đồ Sơn đã phát hiện Cư Seo Phử (SN 2010, địa chỉ thường trú tại thôn Sín Chải 2, xã Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai), đối tượng đang bị Công an tỉnh Tuyên Quang truy tìm.

Đối tượng Cư Seo Phử (x) tại Công an phường Nam Đồ Sơn (Ảnh: Công an Hải Phòng)

Trước đó, ngày 03/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang có quyết định truy tìm đối với đối tượng Cư Seo Phử với yêu cầu điều tra về vụ trộm cắp tài sản, xảy ra ngày 12/3/2026 tại tổ dân phố số 18, phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang.

Qua làm việc, đối tượng Cư Seo Phử khai nhận vừa mới đến phường Nam Đồ Sơn, TP Hải Phòng thuê trọ và tìm việc làm phổ thông thì bị Công an phường Nam Đồ Sơn phát hiện.

Công an phường Nam Đồ Sơn đang thực hiện các thủ tục bàn giao đối tượng Cư Seo Phử cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang xử lý theo quy định.

Đang cắt trộm cáp điện đêm, đối tượng bị tóm gọn

VOV.VN - Ngày 18/4, Công an Thái Nguyên cho biết, thực hiện kế hoạch tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, Tổ công tác Công an phường Bách Quang đã kịp thời phát hiện, bắt giữ một đối tượng đang thực hiện hành vi cắt trộm dây cáp điện.

Thanh Nga/VOV-Đông Bắc
Tag: Hải Phòng Tuyên Quang Trộm cắp Đồ Sơn đối tượng trộm cắp sa lưới
Nam thanh niên trộm cắp tại bãi xe siêu thị ở Hà Nội
VOV.VN - Ngày 18/4, Công an Hà Nội cho biết, Công an phường Yên Hòa đã nhanh chóng điều tra, làm rõ và bắt giữ đối tượng Trần Hữu Trường (sinh năm 2003; trú tại phường Từ Liêm) về hành vi trộm cắp tài sản tại khu vực bãi xe siêu thị GO! Thăng Long.

Bắt giữ 3 đối tượng trộm cắp xe máy tại Nghệ An
VOV.VN - Công an phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa điều tra, làm rõ và bắt giữ 3 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản.

Bắt nhóm thanh niên trộm cắp cổ vật tại Chùa Nôm
VOV.VN - Sáng 9/4, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã nhanh chóng làm rõ nhóm đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại Chùa Nôm, thu giữ nhiều hiện vật có giá trị.

