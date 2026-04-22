Đối tượng trộm cắp ở Tuyên Quang sa lưới khi trốn tới Hải Phòng

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Hải Phòng về rà soát, kiểm tra cư trú, trọng tâm là quản lý người lưu trú, tạm trú, tạm vắng, hồi 12h30 ngày 22/4/2026, tại một nhà trọ trên địa bàn phường, Công an phường Nam Đồ Sơn đã phát hiện Cư Seo Phử (SN 2010, địa chỉ thường trú tại thôn Sín Chải 2, xã Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai), đối tượng đang bị Công an tỉnh Tuyên Quang truy tìm.

Đối tượng Cư Seo Phử (x) tại Công an phường Nam Đồ Sơn (Ảnh: Công an Hải Phòng)

Trước đó, ngày 03/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang có quyết định truy tìm đối với đối tượng Cư Seo Phử với yêu cầu điều tra về vụ trộm cắp tài sản, xảy ra ngày 12/3/2026 tại tổ dân phố số 18, phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang.

Qua làm việc, đối tượng Cư Seo Phử khai nhận vừa mới đến phường Nam Đồ Sơn, TP Hải Phòng thuê trọ và tìm việc làm phổ thông thì bị Công an phường Nam Đồ Sơn phát hiện.

Công an phường Nam Đồ Sơn đang thực hiện các thủ tục bàn giao đối tượng Cư Seo Phử cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang xử lý theo quy định.