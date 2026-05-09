Đồn Biên Phòng Sông Đốc phát hiện gần 500 bao thuốc lá lậu ở Cà Mau

Trước đó, vào lúc 13 giờ 15 phút, ngày 9/5/2026, Đồn Biên phòng Sông Đốc chủ trì, phối hợp với Phòng Nghiệp vụ (Ban Chỉ huy bộ đội Biên phòng Cà Mau) và Đội quản lý thị trường số 3 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Cà Mau), tổ chức tuần tra, bảo vệ an ninh trật tự khu vực biên giới biển, và phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, mua bán, vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ... trên địa bàn xã Sông Đốc.

2 Lực lượng Biên phòng đã tạm giữ tang vật và tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định

Đến khu vực thuộc Ấp 7, xã Sông Đốc, tổ tuần tra phát hiện tiệm tạp hóa T.K. do ông Đ.Q.T (sinh năm 1984) làm chủ có hành vi kinh mua bán hàng hóa không rõ nguồn gốc. Tiến hành kiểm tra, tổ công tác phát hiện có 455 bao thuốc lá điếu (trong đó, có 402 bao thuốc lá hiệu Hero; 10 bao hiệu SCOTT, 43 bao hiệu JET) tất cả còn nguyên bao, nguyên cây, trên bao bì không có tem nhập khẩu, không có hình ảnh cảnh báo bằng tiếng Việt, ông Toán không xuất trình được hóa đơn, chứng từ xuất xứ của hàng hóa.

Hiện Đồn Biên phòng Sông Đốc đã tạm giữ tang vật và đang tiếp tục điều tra xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.