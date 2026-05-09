  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Đồn Biên Phòng Sông Đốc phát hiện gần 500 bao thuốc lá lậu ở Cà Mau

Thứ Bảy, 20:56, 09/05/2026
VOV.VN - Ngày 9/5, Thiếu tá Lê Vũ Khanh, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Sông Đốc (Bộ đội Biên phòng Cà Mau), cho biết đơn vị đang hoàn chỉnh thủ tục, hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính và tịch thu nhiều bao thuốc lá điếu không rõ nguồn gốc.

Trước đó, vào lúc 13 giờ 15 phút, ngày 9/5/2026, Đồn Biên phòng Sông Đốc chủ trì, phối hợp với Phòng Nghiệp vụ (Ban Chỉ huy bộ đội Biên phòng Cà Mau) và Đội quản lý thị trường số 3 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Cà Mau), tổ chức tuần tra, bảo vệ an ninh trật tự khu vực biên giới biển, và phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, mua bán, vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ... trên địa bàn xã Sông Đốc.

2 Lực lượng Biên phòng đã tạm giữ tang vật và tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định

Đến khu vực thuộc Ấp 7, xã Sông Đốc, tổ tuần tra phát hiện tiệm tạp hóa T.K. do ông Đ.Q.T (sinh năm 1984) làm chủ có hành vi kinh mua bán hàng hóa không rõ nguồn gốc. Tiến hành kiểm tra, tổ công tác phát hiện có 455 bao thuốc lá điếu (trong đó, có 402 bao thuốc lá hiệu Hero; 10 bao hiệu SCOTT, 43 bao hiệu JET) tất cả còn nguyên bao, nguyên cây, trên bao bì không có tem nhập khẩu, không có hình ảnh cảnh báo bằng tiếng Việt, ông Toán không xuất trình được hóa đơn, chứng từ xuất xứ của hàng hóa.     

Hiện Đồn Biên phòng Sông Đốc đã tạm giữ tang vật và đang tiếp tục điều tra xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trần Hiếu-CTV Hoàng Tá/VOV-ĐBSCL
Bắt nghịch tử dùng điếu cày đánh cha ruột ở Đồng Nai nhập viện

VOV.VN - Công an xã Phú Nghĩa, TP Đồng Nai (trước là Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thanh Tuấn (32 tuổi, ngụ địa phương) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Khởi tố 4 bị can trong vụ sản xuất cà phê hòa tan giả tại công ty Detech Konnai

VOV.VN - Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố 4 bị can liên quan đến đường dây sản xuất cà phê hòa tan giả tại Công ty CP Detech Konnai, thu giữ hàng trăm nghìn gói cà phê thành phẩm cùng nhiều máy móc, nguyên liệu phục vụ sản xuất.

Khởi tố vụ xả thải gần 6.000 tấn chất thải tại trang trại NewHope ở Thanh Hóa

VOV.VN - Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố vụ án gây ô nhiễm môi trường tại Công ty NewHope khi phát hiện gần 6.000 tấn chất thải chưa xử lý bị xả ra môi trường. Ba bị can bị truy cứu trách nhiệm do chỉ đạo, thực hiện hành vi xả thải kéo dài, ảnh hưởng nghiêm trọng hệ sinh thái và đời sống người dân.

