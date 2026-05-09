Khởi tố 4 bị can trong vụ sản xuất cà phê hòa tan giả tại công ty Detech Konnai

Ngày 9/5, theo thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, Phòng Cảnh sát kinh tế đang tập trung đấu tranh, xử lý tội phạm sản xuất hàng giả nhằm bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng.

Khởi tố vụ án sản xuất hàng giả là cà phê tại Hưng Yên. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên

Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh về việc mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, Phòng Cảnh sát kinh tế đã thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ phát hiện Công ty Cổ phần Detech Konnai có dấu hiệu sản xuất hàng giả là lương thực thực phẩm, phụ gia thực phẩm (cà phê).

Qua xác minh nguồn tin về tội phạm, Phòng Cảnh sát kinh tế đã xác lập chuyên án để đấu tranh làm rõ các hành vi vi phạm của Công ty CP Detech Konnai. Ngày 16/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Sản xuất hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm" xảy ra tại Công ty Cổ phần Detech Konnai.

Ra các Quyết định khởi tố bị can đối với Vũ Thị Hương, sinh năm 1974 (Giám đốc điều hành); Trương Viết Dũng, sinh năm 1975 (Giám đốc phụ trách nhà máy); Trần Hữu Thế, sinh năm 1986 (Phó giám đốc nhà máy); Nguyễn Hữu Khải, sinh năm 2002 (Tổ trưởng tổ sản xuất) về các tội danh nêu trên.

Các bị can đã sản xuất và tiêu thụ cà phê hòa tan giả mang thương hiệu "Rock - Cafe Muối - Vietnamese Salted Instant Coffee". Qua khám xét tại nhà máy của công ty, cơ quan điều tra đã thu giữ 12.566 hộp cà phê thành phẩm, bên trong chứa 198.698 gói cà phê hòa tan và 25.250 gói cà phê thành phẩm chưa được đóng vào hộp, đều mang thương hiệu "Cafe Muối Rock", "Cafe socola và bạc hà Crush", "Cafe dừa Chill", "Cafe sữa Boost", "Cafe nhân sâm LIFE" cùng nhiều máy móc, thiết bị và nguyên liệu khác phục vụ cho quá trình sản xuất.

Để nâng cao nhận thức cho người dân và các doanh nghiệp trong tỉnh Hưng Yên, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người tiêu dùng cần chú ý đến nguồn gốc, xuất xứ của sản phẩm trước khi mua và sử dụng. Nếu phát hiện sản phẩm có dấu hiệu nghi ngờ, người tiêu dùng cần thông báo kịp thời đến cơ quan chức năng để xử lý.