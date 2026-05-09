中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Khởi tố 4 bị can trong vụ sản xuất cà phê hòa tan giả tại công ty Detech Konnai

Thứ Bảy, 20:23, 09/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố 4 bị can liên quan đến đường dây sản xuất cà phê hòa tan giả tại Công ty CP Detech Konnai, thu giữ hàng trăm nghìn gói cà phê thành phẩm cùng nhiều máy móc, nguyên liệu phục vụ sản xuất.

Ngày 9/5, theo thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, Phòng Cảnh sát kinh tế đang tập trung đấu tranh, xử lý tội phạm sản xuất hàng giả nhằm bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng.

khoi to 4 bi can trong vu san xuat ca phe hoa tan gia tai cong ty detech konnai hinh anh 1
Khởi tố vụ án sản xuất hàng giả là cà phê tại Hưng Yên. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên

Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh về việc mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, Phòng Cảnh sát kinh tế đã thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ phát hiện Công ty Cổ phần Detech Konnai có dấu hiệu sản xuất hàng giả là lương thực thực phẩm, phụ gia thực phẩm (cà phê).

Qua xác minh nguồn tin về tội phạm, Phòng Cảnh sát kinh tế đã xác lập chuyên án để đấu tranh làm rõ các hành vi vi phạm của Công ty CP Detech Konnai. Ngày 16/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Sản xuất hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm" xảy ra tại Công ty Cổ phần Detech Konnai.

Ra các Quyết định khởi tố bị can đối với Vũ Thị Hương, sinh năm 1974 (Giám đốc điều hành); Trương Viết Dũng, sinh năm 1975 (Giám đốc phụ trách nhà máy); Trần Hữu Thế, sinh năm 1986 (Phó giám đốc nhà máy); Nguyễn Hữu Khải, sinh năm 2002 (Tổ trưởng tổ sản xuất) về các tội danh nêu trên.

Các bị can đã sản xuất và tiêu thụ cà phê hòa tan giả mang thương hiệu "Rock - Cafe Muối - Vietnamese Salted Instant Coffee". Qua khám xét tại nhà máy của công ty, cơ quan điều tra đã thu giữ 12.566 hộp cà phê thành phẩm, bên trong chứa 198.698 gói cà phê hòa tan và 25.250 gói cà phê thành phẩm chưa được đóng vào hộp, đều mang thương hiệu "Cafe Muối Rock", "Cafe socola và bạc hà Crush", "Cafe dừa Chill", "Cafe sữa Boost", "Cafe nhân sâm LIFE" cùng nhiều máy móc, thiết bị và nguyên liệu khác phục vụ cho quá trình sản xuất.

Để nâng cao nhận thức cho người dân và các doanh nghiệp trong tỉnh Hưng Yên, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người tiêu dùng cần chú ý đến nguồn gốc, xuất xứ của sản phẩm trước khi mua và sử dụng. Nếu phát hiện sản phẩm có dấu hiệu nghi ngờ, người tiêu dùng cần thông báo kịp thời đến cơ quan chức năng để xử lý.

PV/VOV.VN
Tag: sản xuất cà phê hoà tan giả đường dây sản xuất cà phê hòa tan giả Công ty CP Detech Konnai
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Khởi tố vụ án hình sự “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra tại quán ăn
Khởi tố vụ án hình sự “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra tại quán ăn

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Gây rối trật tự công cộng” tại quán Mê Chill (phường Cao Lãnh) để tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng phạm pháp theo quy định của pháp luật.

Khởi tố vụ án hình sự “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra tại quán ăn

Khởi tố vụ án hình sự “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra tại quán ăn

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Gây rối trật tự công cộng” tại quán Mê Chill (phường Cao Lãnh) để tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng phạm pháp theo quy định của pháp luật.

Vi phạm hoạt động bán đấu giá đất tại Ninh Bình, 2 đối tượng bị khởi tố
Vi phạm hoạt động bán đấu giá đất tại Ninh Bình, 2 đối tượng bị khởi tố

VOV.VN - Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Cao Văn Thọ (1989) và Lê Diệp Linh (1995), cùng trú tại phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản” theo khoản 2, Điều 218 Bộ luật Hình sự.

Vi phạm hoạt động bán đấu giá đất tại Ninh Bình, 2 đối tượng bị khởi tố

Vi phạm hoạt động bán đấu giá đất tại Ninh Bình, 2 đối tượng bị khởi tố

VOV.VN - Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Cao Văn Thọ (1989) và Lê Diệp Linh (1995), cùng trú tại phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản” theo khoản 2, Điều 218 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố 2 thanh niên ném đá làm vỡ kính ô tô, gây rối trật tự công cộng
Khởi tố 2 thanh niên ném đá làm vỡ kính ô tô, gây rối trật tự công cộng

VOV.VN - Ngày 8/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” sau vụ hỗn chiến bằng gạch đá khiến một ô tô bị hư hỏng.

Khởi tố 2 thanh niên ném đá làm vỡ kính ô tô, gây rối trật tự công cộng

Khởi tố 2 thanh niên ném đá làm vỡ kính ô tô, gây rối trật tự công cộng

VOV.VN - Ngày 8/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” sau vụ hỗn chiến bằng gạch đá khiến một ô tô bị hư hỏng.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật