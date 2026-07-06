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Đồng Nai: Khởi tố 7 đối tượng tham ô hơn 1.200 tấn nguyên liệu chì

Thứ Hai, 21:10, 06/07/2026
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VOV.VN - Công an TP Đồng Nai vừa khởi tố 7 bị can để điều tra về các hành vi tham ô tài sản, trộm cắp tài sản và không tố giác tội phạm. Các đối tượng bị xác định có liên quan đến vụ thất thoát hơn 1.200 tấn nguyên liệu chì nhập khẩu, trị giá hơn 67 tỷ đồng.

Ngày 6/7, Công an TP Đồng Nai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố 7 bị can để điều tra, làm rõ về các hành vi tham ô tài sản, trộm cắp tài sản và không tố giác tội phạm.

Các bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Hoàng Phong, sinh năm 1994, Tổ trưởng Bộ phận kho; Vũ Văn Toán, sinh năm 1993, nhân viên quản lý vật liệu; Ngô Thị Thanh Tuyền, sinh năm 2003, nhân viên vật liệu; Nguyễn Văn Hậu, sinh năm 1989, Tổ trưởng nhận nguyên liệu; Lê Văn Đông, sinh năm 1983, Tổ trưởng xe nâng, cùng ngụ tại TP Đồng Nai; Cao Văn Nam, sinh năm 1995, quản lý kho và Trần Kim Thái, sinh năm 1997, Tổ trưởng xe nâng, cùng ngụ tại quê tỉnh Đắk Lắk. Các bị can đều làm việc tại Công ty TNHH L.B., Khu công nghiệp Becamex Bình Phước.

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Cơ quan Công an đọc lệnh khám xét nhà đối tượng Phong

Theo Công an TP Đồng Nai, trước đó, các bị can này trực tiếp phụ trách kho vật liệu, hàng hóa nhập khẩu của Công ty L.B. Lợi dụng sự sơ hở trong công tác quản lý, các đối tượng đã thực hiện hành vi chiếm đoạt nguyên liệu do mình quản lý, sau đó bán ra ngoài lấy tiền tiêu xài.

Qua đấu tranh, bước đầu các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Các bị can khai nhận Phong và Hậu là người chủ mưu, cầm đầu thực hiện việc chiếm đoạt nguyên liệu chì của công ty để bán ra ngoài, lấy tiền ăn chia. Các đối tượng gồm Tuyền, Nam, Thái, Đông và Toán có vai trò giúp sức để hợp thức hóa số liệu sổ sách và hàng tồn kho nhằm qua mặt Ban Giám đốc doanh nghiệp. Qua kiểm tra, đối chiếu hệ thống sổ sách, kiểm kê hàng tồn kho, hồ sơ nhập khẩu và các tài liệu khác của công ty, cơ quan chức năng phát hiện từ tháng 6/2025 đến tháng 11/2025, doanh nghiệp bị thất thoát hơn 1.200 tấn nguyên liệu chì nhập khẩu, trị giá hơn 67 tỷ đồng.

Hiện Công an TP Đồng Nai đang tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Vương Lâm/VOV.VN
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