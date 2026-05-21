Đột kích phòng trọ, phát hiện nhóm thanh thiếu niên mở “tiệc ma túy”

Ngày 21/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng gồm: Bùi Thị Thúy (SN 2007, trú tại tổ dân phố Vân Nam, xã Long Hưng, tỉnh Hưng Yên), Vũ Tú Phong (SN 2005, trú tại thôn Dương Xá, xã Long Hưng, tỉnh Hưng Yên), Quàng Thị Thúy (SN 2009, trú tại bản Pha Nàng, xã Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên) và Lường Văn Mạnh (SN 2009, trú tại bản Pha Nàng, xã Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên) về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” theo khoản 2, Điều 255 Bộ luật Hình sự.

Các đối tượng trong vụ án

Trước đó, khoảng 9h30 ngày 11/5/2026, trong quá trình kiểm tra địa bàn, tổ công tác Công an xã Long Hưng tiến hành kiểm tra một phòng trọ tại thôn Dương Xá và phát hiện nhiều đối tượng tụ tập có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ nhiều tang vật liên quan gồm: 1 đĩa sứ màu trắng bám dính chất bột màu trắng nghi là ma túy, 2 túi nilon chứa chất bột màu trắng, 1 ống hút tự chế, 1 thẻ căn cước công dân, 1 loa màu đen, 1 đèn nháy laser cùng nhiều vật dụng phục vụ việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Qua đấu tranh, xác minh ban đầu, cơ quan công an xác định nhóm đối tượng đã tụ tập tại phòng trọ từ rạng sáng cùng ngày để sử dụng trái phép chất ma túy. Các đối tượng chuẩn bị ma túy, công cụ sử dụng rồi chia nhỏ ma túy cho nhiều người cùng sử dụng tại phòng ngủ tầng 2 của nhà trọ.

Kết quả test nhanh cho thấy cả 7 đối tượng đều dương tính với ma túy. Trong đó, 5 đối tượng dương tính với Ketamine và MDMA, 1 đối tượng dương tính với MDMA và 1 đối tượng dương tính với Ketamine. Đáng chú ý, trong số các đối tượng liên quan có nhiều trường hợp ở độ tuổi thanh thiếu niên, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh phức tạp về an ninh trật tự tại địa phương.

Đối với các đối tượng còn lại, cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.