中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đột kích phòng trọ, phát hiện nhóm thanh thiếu niên mở “tiệc ma túy”

Thứ Năm, 16:48, 21/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Khoảng 9h30 ngày 11/5/2026, trong quá trình kiểm tra địa bàn, tổ công tác Công an xã Long Hưng (tỉnh Hưng Yên) tiến hành kiểm tra một phòng trọ tại thôn Dương Xá và phát hiện nhiều đối tượng tụ tập có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngày 21/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng gồm: Bùi Thị Thúy (SN 2007, trú tại tổ dân phố Vân Nam, xã Long Hưng, tỉnh Hưng Yên), Vũ Tú Phong (SN 2005, trú tại thôn Dương Xá, xã Long Hưng, tỉnh Hưng Yên), Quàng Thị Thúy (SN 2009, trú tại bản Pha Nàng, xã Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên) và Lường Văn Mạnh (SN 2009, trú tại bản Pha Nàng, xã Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên) về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” theo khoản 2, Điều 255 Bộ luật Hình sự.

Dot kich phong tro, phat hien nhom thanh thieu nien mo tiec ma tuy hinh anh 1
Các đối tượng trong vụ án

Trước đó, khoảng 9h30 ngày 11/5/2026, trong quá trình kiểm tra địa bàn, tổ công tác Công an xã Long Hưng tiến hành kiểm tra một phòng trọ tại thôn Dương Xá và phát hiện nhiều đối tượng tụ tập có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ nhiều tang vật liên quan gồm: 1 đĩa sứ màu trắng bám dính chất bột màu trắng nghi là ma túy, 2 túi nilon chứa chất bột màu trắng, 1 ống hút tự chế, 1 thẻ căn cước công dân, 1 loa màu đen, 1 đèn nháy laser cùng nhiều vật dụng phục vụ việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Qua đấu tranh, xác minh ban đầu, cơ quan công an xác định nhóm đối tượng đã tụ tập tại phòng trọ từ rạng sáng cùng ngày để sử dụng trái phép chất ma túy. Các đối tượng chuẩn bị ma túy, công cụ sử dụng rồi chia nhỏ ma túy cho nhiều người cùng sử dụng tại phòng ngủ tầng 2 của nhà trọ.

Kết quả test nhanh cho thấy cả 7 đối tượng đều dương tính với ma túy. Trong đó, 5 đối tượng dương tính với Ketamine và MDMA, 1 đối tượng dương tính với MDMA và 1 đối tượng dương tính với Ketamine. Đáng chú ý, trong số các đối tượng liên quan có nhiều trường hợp ở độ tuổi thanh thiếu niên, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh phức tạp về an ninh trật tự tại địa phương.

Đối với các đối tượng còn lại, cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

17_doi_tuong_1_20260520221757.jpg

Khởi tố 17 bị can trong đường dây ma túy liên tỉnh

VOV.VN - Cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM vừa khởi tố 17 đối tượng, bắt giam 15 bị can trong đường dây mua bán, tổ chức sử dụng ma túy quy mô lớn, liên tỉnh. Vụ án do lực lượng chức năng đồng loạt phối hợp triệt phá, góp phần làm sạch địa bàn, hướng tới mục tiêu TP.HCM không ma túy vào năm 2030.

PV/VOV.VN
Tag: ma túy tiệc ma túy bay lắc công an tỉnh Hưng Yên
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bắt giữ đối tượng mua bán ma túy tại khu vực biên giới Cao Bằng
Bắt giữ đối tượng mua bán ma túy tại khu vực biên giới Cao Bằng

VOV.VN - Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Trà Lĩnh cùng các lực lượng chức năng khác vừa phát hiện, bắt giữ đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.

Bắt giữ đối tượng mua bán ma túy tại khu vực biên giới Cao Bằng

Bắt giữ đối tượng mua bán ma túy tại khu vực biên giới Cao Bằng

VOV.VN - Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Trà Lĩnh cùng các lực lượng chức năng khác vừa phát hiện, bắt giữ đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.

Nghệ sĩ dính ma túy: Hậu quả ngoài pháp luật còn nặng hơn nhiều người nghĩ
Nghệ sĩ dính ma túy: Hậu quả ngoài pháp luật còn nặng hơn nhiều người nghĩ

VOV.VN - Chuỗi bê bối ma túy của hàng loạt nghệ sĩ Việt thời gian qua đã phơi bày những “vùng tối” sau ánh hào quang showbiz. Không chỉ đối diện án tù, người nổi tiếng khi nhúng chàm còn phải gánh chịu "bản án" khốc liệt từ dư luận: mất sạch danh tiếng, đền bù thương mại và sự quay lưng của công chúng.

Nghệ sĩ dính ma túy: Hậu quả ngoài pháp luật còn nặng hơn nhiều người nghĩ

Nghệ sĩ dính ma túy: Hậu quả ngoài pháp luật còn nặng hơn nhiều người nghĩ

VOV.VN - Chuỗi bê bối ma túy của hàng loạt nghệ sĩ Việt thời gian qua đã phơi bày những “vùng tối” sau ánh hào quang showbiz. Không chỉ đối diện án tù, người nổi tiếng khi nhúng chàm còn phải gánh chịu "bản án" khốc liệt từ dư luận: mất sạch danh tiếng, đền bù thương mại và sự quay lưng của công chúng.

Ma túy không chỉ hủy hoại nghệ sĩ mà còn làm tổn thương niềm tin công chúng
Ma túy không chỉ hủy hoại nghệ sĩ mà còn làm tổn thương niềm tin công chúng

VOV.VN - Liên tiếp nhiều nghệ sĩ vướng bê bối ma túy thời gian gần đây khiến dư luận lo ngại về những “vùng tối” phía sau ánh hào quang showbiz. PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng ma túy không chỉ hủy hoại nghệ sĩ mà còn làm tổn thương niềm tin công chúng.

Ma túy không chỉ hủy hoại nghệ sĩ mà còn làm tổn thương niềm tin công chúng

Ma túy không chỉ hủy hoại nghệ sĩ mà còn làm tổn thương niềm tin công chúng

VOV.VN - Liên tiếp nhiều nghệ sĩ vướng bê bối ma túy thời gian gần đây khiến dư luận lo ngại về những “vùng tối” phía sau ánh hào quang showbiz. PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng ma túy không chỉ hủy hoại nghệ sĩ mà còn làm tổn thương niềm tin công chúng.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật