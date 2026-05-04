Đến nhà chơi rồi tráo đổi “heo đất” để trộm hàng chục triệu đồng

Lúc 11h ngày 3/5, Công an xã Nông Sơn, thành phố Đà Nẵng tiếp nhận tin báo của chị T.T.T.K, sinh năm 1994, trú thôn Phước Viên, xã Nông Sơn, TP Đà Nẵng về việc phát hiện trong nhà có dấu hiệu bị đánh tráo 1 con heo đất bên trong chứa khoảng 35 triệu đồng.

Chỉ sau chưa đầy 2 giờ đồng hồ triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã đã triệu tập M.T.T.N, sinh năm 1990, trú thôn Phước Viên, xã Nông Sơn để làm việc.

Đối tượng M.T.T.N tại cơ quan công an

Trước những tài liệu, chứng cứ thu thập của lực lượng công an, M.T.T.N đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Đối tượng khai nhận, khi đến nhà chị K. chơi thì phát hiện trong phòng ngủ có một con heo đất nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Sau khi lén chụp lại hình ảnh con heo đất, đối tượng đi tìm mua một con khác giống hệt để thực hiện hành vi đánh tráo. Lợi dụng lúc gia đình chị K. vắng nhà, M.T.T.N đã lén vào nhà tráo đổi con heo đất rồi mang về đập lấy toàn bộ số tiền bên trong.

Công an xã Nông Sơn đã phối hợp các lực lượng liên quan tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, thu giữ số tiền cùng nhiều tang vật, tài liệu có liên quan phục vụ công tác điều tra.