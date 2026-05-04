Đến nhà chơi rồi tráo đổi “heo đất” để trộm hàng chục triệu đồng

Thứ Hai, 17:59, 04/05/2026
VOV.VN - Công an xã Nông Sơn, thành phố Đà Nẵng vừa phối hợp với các lực lượng liên quan bắt đối tượng đánh tráo “heo đất” để trộm hàng chục triệu đồng.

Lúc 11h ngày 3/5, Công an xã Nông Sơn, thành phố Đà Nẵng tiếp nhận tin báo của chị T.T.T.K, sinh năm 1994, trú thôn Phước Viên, xã Nông Sơn, TP Đà Nẵng về việc phát hiện trong nhà có dấu hiệu bị đánh tráo 1 con heo đất bên trong chứa khoảng 35 triệu đồng.

Chỉ sau chưa đầy 2 giờ đồng hồ triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã đã triệu tập M.T.T.N, sinh năm 1990, trú thôn Phước Viên, xã Nông Sơn để làm việc.

Đối tượng M.T.T.N tại cơ quan công an

Trước những tài liệu, chứng cứ thu thập của lực lượng công an, M.T.T.N đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Đối tượng khai nhận, khi đến nhà chị K. chơi thì phát hiện trong phòng ngủ có một con heo đất nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Sau khi lén chụp lại hình ảnh con heo đất, đối tượng đi tìm mua một con khác giống hệt để thực hiện hành vi đánh tráo. Lợi dụng lúc gia đình chị K. vắng nhà, M.T.T.N đã lén vào nhà tráo đổi con heo đất rồi mang về đập lấy toàn bộ số tiền bên trong.

Công an xã Nông Sơn đã phối hợp các lực lượng liên quan tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, thu giữ số tiền cùng nhiều tang vật, tài liệu có liên quan phục vụ công tác điều tra.

Phát hiện 2 thanh niên mang súng đi uống cà phê

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an TP. Đồng Nai cho biết, đang tạm giữ Tô Thanh Huy Vũ và Võ Văn Đức Hùng (cùng 23 tuổi) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

CTV Nguyên Hưng/VOV-Miền Trung
Tag: trộm cắp heo đất công an Nông Sơn Đà Nẵng
Bắt tạm giam tài xế vụ cháy ô tô tại cây xăng làm 2 người tử vong
Bắt tạm giam tài xế vụ cháy ô tô tại cây xăng làm 2 người tử vong

VOV.VN - Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố, bắt tạm giam tài xế trong vụ ô tô bốc cháy làm 2 người tử vong, đồng thời củng cố hồ sơ xử lý chủ phương tiện.

Người đàn bà 60 tuổi thuê côn đồ chém chồng
Người đàn bà 60 tuổi thuê côn đồ chém chồng

VOV.VN - Mâu thuẫn gia đình, nghi ngờ chồng ngoại tình, bà Nguyễn Thị Sương (60 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) bỏ ra 40 triệu để thuê người đánh, chém gây thương tích cho chồng.

Lừa đảo mạo danh tin nhắn ngân hàng: Đổi điểm thưởng thành tiền
Lừa đảo mạo danh tin nhắn ngân hàng: Đổi điểm thưởng thành tiền

VOV.VN - Lừa đảo trực tuyến tiếp tục diễn biến phức tạp với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Gần đây, nhiều đối tượng mạo danh ngân hàng gửi tin nhắn đổi điểm thưởng thành tiền để dụ người dùng truy cập đường link giả mạo, chiếm đoạt thông tin và tài sản. Kịch bản đánh vào tâm lý chủ quan, ham ưu đãi của nạn nhân.

