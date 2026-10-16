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Đưa ra xét xử cựu Phó Chủ tịch Thanh Hóa Lê Đức Giang vào ngày 29/10

Thứ Sáu, 10:33, 16/10/2026
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VOV.VN - Theo cáo trạng, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang có sai phạm về quản lý tài nguyên khoáng sản, gây thất thoát tài sản Nhà nước hơn 5,18 tỷ đồng.

Tòa án nhân dân TP Hà Nội vừa thông báo đưa ra xét xử vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Trốn thuế.

Phiên tòa sơ thẩm sẽ được diễn ra tại TAND TP Hà Nội vào sáng ngày 29/10. Thẩm phán chủ tọa phiên tòa là ông Lê Quang Chiều; Hội thẩm nhân dân gồm ông Bùi Văn Xuyền, bà Nguyễn Thị Kim Dung.

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Các bị can Lê Đức Giang (trái) và Phạm Văn Hoành. (Ảnh: Công an cung cấp)

Trong 11 bị can phải hầu tòa có ông Lê Đức Giang (53 tuổi), cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa bị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Cùng bị truy tố về tội danh trên là các bị can: Phạm Văn Hoành (58 tuổi), cựu Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa; Nguyễn Thế Hùng (46 tuổi), cựu Trưởng phòng Tài nguyên khoáng sản thuộc Sở TN&MT và Nguyễn Văn Tâm (49 tuổi), cựu chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa.

Các bị can khác bị truy tố trong vụ án gồm có Nguyễn Xuân Tùng, Giám đốc Công ty cổ phần Khoáng sản Thiên An Phát; Hà Thị Nga, Nguyễn Thị Cúc, Nguyễn Công Bắc, Trần Văn Linh và Nguyễn Thị Tâm, Giám đốc Công ty Xây dựng Thương mại Thanh Tâm...

Theo cáo trạng, trong quá trình giải quyết việc chuyển nhượng quyền khai thác và cấp giấy phép cho Công ty Thiên An Phát, ông Lê Đức Giang cùng các cán bộ liên quan đã làm trái nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định về quản lý tài nguyên khoáng sản, gây thất thoát tài sản Nhà nước hơn 5,18 tỷ đồng.

Trọng Phú/VOV.VN
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