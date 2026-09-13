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Cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNNPT Đặng Phan Tường bị khởi tố

Chủ Nhật, 17:33, 13/09/2026
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Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh (EEMC) cho biết, ông Đặng Phan Tường, thành viên Hội đồng quản trị, vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố trong vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), Tập đoàn PC1 và các đơn vị liên quan.

Ngày 12/9, EEMC thông báo đã nhận được văn bản của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) về việc khởi tố bị can đối với ông Đặng Phan Tường, thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty.

Việc khởi tố ông Tường được thực hiện trong quá trình C01 điều tra vụ án hình sự xảy ra tại EVNNPT, Công ty cổ phần Tập đoàn PC1 và các doanh nghiệp liên quan.

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Ông Phan Đăng Tường. Ảnh: Tạp chí Năng lượng Việt Nam

Ông Đặng Phan Tường được bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng quản trị EEMC từ ngày 14/11/2024, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Trước đó, ông có nhiều năm giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNNPT.

Từ ngày 1/9/2020, ông Tường nghỉ công tác tại EVNNPT theo nguyện vọng cá nhân.

Vụ án được C01 công bố thông tin hồi đầu tháng 7, liên quan quá trình thực hiện dự án đường dây 500 kV mạch 3 do EVNNPT làm chủ đầu tư.

Theo Thiếu tướng Lê Văn Tân, Phó Chánh Văn phòng C01, cơ quan điều tra đã khởi tố 47 bị can để điều tra 5 nhóm hành vi gồm vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; tham ô tài sản; đưa hối lộ và nhận hối lộ.

Cơ quan điều tra xác định trong quá trình thực hiện dự án, chủ đầu tư và các nhà thầu có nhiều sai phạm ở các khâu lập, phê duyệt dự toán xây dựng, lập hồ sơ mời thầu, tổ chức đấu thầu, nghiệm thu và thanh quyết toán. Một số nhà thầu cũng bị xác định có hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình kinh doanh và thực hiện các hạng mục của dự án.

Vụ án được xác định xảy ra tại 13 đơn vị, trong đó có EVNNPT, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung, Tập đoàn PC1, Công ty TNHH Chế tạo cột thép Đông Anh, Công ty cổ phần Khoáng sản Tấn Phát, Công ty cổ phần Sông Đà 11 cùng một số công ty tư vấn xây dựng điện và doanh nghiệp liên quan.

Trong quá trình điều tra, C01 đã tạm giữ hơn 45,8 tỷ đồng và 1,05 triệu USD. Cơ quan điều tra đồng thời tạm dừng, phong tỏa tài khoản chứng khoán của các bị can với tổng giá trị khoảng 1.756 tỷ đồng nhằm bảo đảm thu hồi tài sản cho Nhà nước.

Trước ông Đặng Phan Tường, nhiều lãnh đạo doanh nghiệp trong lĩnh vực điện cũng bị khởi tố trong các vụ án liên quan, trong đó có lãnh đạo các Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 (PECC1), PECC2, PECC3, PECC4 và Tập đoàn PC1.

C01 cho biết đang tiếp tục điều tra, giải quyết vụ án theo kế hoạch.

Theo Xuân Huy/Dân Việt
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