中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Dựng chuyện bị cướp để che giấu hành vi đánh bạc qua mạng

Thứ Sáu, 18:19, 01/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Công an xã Văn Hiến, tỉnh Nghệ An cho biết đang phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ để xử lý Nguyễn Đình Hảo (SN 2004, trú tại xóm Đa Văn Trung, xã Thuần Trung) về hành vi liên quan đến đánh bạc và trình báo sai sự thật.

Theo thông tin ban đầu, Nguyễn Đình Hảo là nhân viên của một công ty cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh. Ngày 30/4/2026, sau khi thu số tiền 7,5 triệu đồng từ khách hàng, Hảo không nộp về công ty theo quy định mà sử dụng toàn bộ số tiền này để tham gia đánh bạc trực tuyến. Sau khi thua hết tiền, do lo sợ không có khả năng hoàn trả, Hảo đã nảy sinh ý định dựng hiện trường giả, trình báo với cơ quan Công an về việc bị 2 đối tượng lạ mặt cướp tài sản nhằm che giấu hành vi vi phạm.

Cơ quan Công an làm việc với Nguyễn Đình Hảo. (Công an Nghệ An).

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Văn Hiến đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh và Phòng Cảnh sát hình sự, đồng thời huy động lực lượng phối hợp với Tổ địa bàn số 3 Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành xác minh, điều tra.

Trong quá trình làm việc, Hảo có biểu hiện lo lắng, đưa ra lời khai về việc bị hai nam thanh niên lạ mặt chặn đường cướp tài sản. Tuy nhiên, qua đối chiếu lời khai với các dấu vết thu thập tại hiện trường, cơ quan Công an phát hiện nhiều điểm mâu thuẫn, bất thường. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định đây là vụ việc được dàn dựng, với hiện trường và dấu vết giả nhằm đánh lừa cơ quan điều tra.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Đình Hảo đã thừa nhận hành vi sử dụng tiền thu hộ để đánh bạc trực tuyến và dựng chuyện bị cướp. Hiện, Công an xã Văn Hiến đang phối hợp các đơn vị liên quan tiếp tục điều tra, hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bá Thăng/VOV.VN
Tag: đánh bạc bị cướp dựng chuyện hành vi nghệ an.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt về tội tổ chức đánh bạc tại TP.HCM

VOV.VN - Sau thời gian lẩn trốn tại TP.HCM, đối tượng Bùi Anh Dũng, đối tượng bị truy nã đặc biệt đã bị lực lượng công an Hà Nội bắt giữ, bàn giao cơ quan điều tra xử lý.

7 đối tượng đánh bạc tại nhà bị bắt giữ

VOV.VN - Một ổ nhóm đánh bạc gồm 7 đối tượng, đều trú tại xã Hợp Minh (Nghệ An), vừa bị Công an xã Hợp Minh phát hiện, bắt giữ; tang vật thu giữ hơn 27 triệu đồng.

Triệt xóa tụ điểm đánh bạc tại trung tâm Đà Nẵng

VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt xóa thành công một tụ điểm đánh bạc quy mô, hoạt động tinh vi trên địa bàn phường Hải Châu do Hồ Thị Đông Phương (SN 1985, trú phường Cẩm Lệ) tổ chức.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật