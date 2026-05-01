Dựng chuyện bị cướp để che giấu hành vi đánh bạc qua mạng

Theo thông tin ban đầu, Nguyễn Đình Hảo là nhân viên của một công ty cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh. Ngày 30/4/2026, sau khi thu số tiền 7,5 triệu đồng từ khách hàng, Hảo không nộp về công ty theo quy định mà sử dụng toàn bộ số tiền này để tham gia đánh bạc trực tuyến. Sau khi thua hết tiền, do lo sợ không có khả năng hoàn trả, Hảo đã nảy sinh ý định dựng hiện trường giả, trình báo với cơ quan Công an về việc bị 2 đối tượng lạ mặt cướp tài sản nhằm che giấu hành vi vi phạm.

Cơ quan Công an làm việc với Nguyễn Đình Hảo. (Công an Nghệ An).

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Văn Hiến đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh và Phòng Cảnh sát hình sự, đồng thời huy động lực lượng phối hợp với Tổ địa bàn số 3 Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành xác minh, điều tra.

Trong quá trình làm việc, Hảo có biểu hiện lo lắng, đưa ra lời khai về việc bị hai nam thanh niên lạ mặt chặn đường cướp tài sản. Tuy nhiên, qua đối chiếu lời khai với các dấu vết thu thập tại hiện trường, cơ quan Công an phát hiện nhiều điểm mâu thuẫn, bất thường. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định đây là vụ việc được dàn dựng, với hiện trường và dấu vết giả nhằm đánh lừa cơ quan điều tra.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Đình Hảo đã thừa nhận hành vi sử dụng tiền thu hộ để đánh bạc trực tuyến và dựng chuyện bị cướp. Hiện, Công an xã Văn Hiến đang phối hợp các đơn vị liên quan tiếp tục điều tra, hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.