7 đối tượng đánh bạc tại nhà bị bắt giữ

Theo thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An, qua công tác nắm tình hình, rạng sáng 17/4/2026, Công an xã Hợp Minh đã phát hiện, bắt quả tang 7 đối tượng đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức đánh bài “ba cây” tại phòng khách nhà ở của Nguyễn Đình Hoát, thuộc địa bàn xã Hợp Minh.

Các đối tượng tại cơ quan Công an. (Ảnh: Công an Nghệ An).

Các đối tượng gồm: Nguyễn Trí Thiên (SN 1983, trú xóm Đồng Tráu); Vũ Hữu Thìn (SN 1977, trú xóm 4); Nguyễn Văn Trà (SN 1981, trú xóm 5); Nguyễn Văn Hoá (SN 1975, trú xóm Tăng Bạt Hổ); Nguyễn Trọng Hải (SN 1995); Nguyễn Đình Đợt (SN 1964) và Nguyễn Đình Hoát (SN 1963, cùng trú xóm 2), đều thuộc xã Hợp Minh.

Tại hiện trường, lực lượng Công an lập biên bản, thu giữ 1 bộ bài tú lơ khơ cùng hơn 27 triệu đồng tiền mặt.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm. Hiện, Công an xã Hợp Minh (Nghệ An) đang củng cố hồ sơ để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.