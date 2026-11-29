Cụ thể, khoảng 12h10 ngày 29/11, bằng việc sử dụng thiết bị bay không người lái (Flycam), Công an xã Đồng Sơn, Đồng Tháp phát hiện và tổ chức triệt phá một tụ điểm đá gà ăn thua bằng tiền tại vườn thanh long của một người dân thuộc ấp Khương Thọ, xã Đồng Sơn.

Các đối tượng đá gà ăn tiền bị bắt giữ.

Khi lực lượng công an bất ngờ ập vào, nhiều đối tượng có mặt tại tụ điểm cờ bạc hoảng loạn, tìm cách bỏ chạy tán loạn. Tuy nhiên, một số đối tượng đã bị lực lượng làm nhiệm vụ khống chế, bắt giữ tại hiện trường.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ tang vật gồm 5 con gà trống đá, trong đó có 1 con đã được quấn cựa; 19 cuộn băng keo chưa qua sử dụng và 1 cân đồng hồ. Ngoài ra, lực lượng công an còn tạm giữ hơn 56 triệu đồng tiền mặt trên người các đối tượng, cùng nhiều điện thoại di động và xe mô tô hai bánh.

Công an xã Đồng Sơn đã mời 12 người có mặt tại hiện trường về cơ quan công an để làm việc, phục vụ công tác xác minh, điều tra.

Dùng Flycam ghi hình nên các đối tượng cờ bạc không thể không thừa nhận hành vi phạm pháp.

Đáng chú ý, việc sử dụng thiết bị bay không người lái để theo dõi, phát hiện tụ điểm đá gà giúp lực lượng công an chủ động nắm bắt tình hình, tổ chức bắt giữ các đối tượng, đồng thời góp phần thu thập chứng cứ phục vụ công tác điều tra.

Hiện Công an xã Đồng Sơn đang tiếp tục xác minh, làm rõ hành vi của từng đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật.