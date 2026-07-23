Triệt phá tụ điểm đá gà ăn tiền, 12 đối tượng bị khởi tố

Ngày 23/7, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, cơ quan chức năng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 12 bị can, đồng thời áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nhóm đối tượng này để điều tra về hành vi "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc".

12 đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc (Ảnh: CACC)

Theo hồ sơ vụ việc, ngày 25/4, qua công tác bám sát địa bàn và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an xã Long Thành bất ngờ ập vào kiểm tra một khu vực tại ấp Đình Củ, xã Long Thành.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện và bắt quả tang một nhóm đối tượng đang có hành vi tụ tập tham gia đánh bạc trái phép (nghi vấn dưới hình thức đá gà ăn tiền).

Tại hiện trường, cơ quan công an đã tiến hành lập biên bản tạm giữ các tang vật có liên quan bao gồm: 1 chiếc cân, 2 chiếc cựa, 4 cuộn băng keo đã qua sử dụng, cùng số tiền mặt 22 triệu đồng. Tất cả những người có mặt và liên quan được mời về trụ sở cơ quan công an để tiếp tục làm việc.

Qua quá trình đấu tranh khai thác, trước những chứng cứ không thể chối cãi, các đối tượng đã cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Căn cứ vào kết quả điều tra, cơ quan công an đã quyết định khởi tố 2 đối tượng về hành vi "Tổ chức đánh bạc", bao gồm: Trần Tuấn Phương (SN 1986) và Nguyễn Hoàng Huy (SN 1998), cả hai cùng ngụ tại xã Long Thành.

Đồng thời, ra quyết định khởi tố về hành vi "Đánh bạc" đối với 10 đối tượng khác, bao gồm: Lê Hoàng Sơn (SN 1965, ngụ xã Long Thành); và 9 đối tượng cùng trú tại xã Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long gồm: Hà Vũ Lâm (SN 1997), Võ Văn Tiền (SN 1994), Trần Dương Cảnh (SN 1996), Khưu Thanh Cường (SN 2003), Ngô Văn Tính (SN 1979), Phạm Quốc Anh (SN 1994), Nguyễn Văn Đông (SN 1991), Bùi Văn Vũ (SN 1988) cùng Phan Vũ Phương (SN 1978).

Hiện tại, toàn bộ 12 bị can đều đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Vụ án đang được cơ quan Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục mở rộng điều tra.

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