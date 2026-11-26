Trước đó, khoảng 1h15 ngày 17/11/2026, trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, Công an phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh phát hiện, bắt quả tang một nhóm người đang đánh bạc bằng hình thức đánh liêng tại khu vực cánh đồng thuộc tổ dân phố Thạch Đồng, phường Trần Phú.

Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã quyết định khởi tố 6 bị can về tội “Đánh bạc”. (Ảnh: Công an Hà Tĩnh).

Tại hiện trường, lực lượng công an lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, thu giữ 1 bộ bài tú lơ khơ, 9 triệu đồng cùng một số tang vật, tài liệu liên quan.

Các đối tượng bị bắt quả tang gồm Hồ Sỹ Châu (SN 1976), Bùi Văn Tầm (SN 1983), cùng trú tại tổ dân phố Thạch Đồng; Mai Đại Cam (SN 1962), Biện Văn Thành (SN 1991), cùng trú tại tổ dân phố Thắng Lợi, phường Trần Phú.

Ngày 19/11/2026, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án “Đánh bạc”, xảy ra ngày 17/11/2026 tại tổ dân phố Thạch Đồng, phường Trần Phú.

Qua mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định Hồ Sỹ Tuấn (SN 1979), Hồ Sỹ Thế (SN 1991), cùng trú tại tổ dân phố Thạch Đồng, cũng liên quan đến vụ đánh bạc này.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố 6 bị can gồm Hồ Sỹ Châu, Bùi Văn Tầm, Mai Đại Cam, Biện Văn Thành, Hồ Sỹ Tuấn và Hồ Sỹ Thế về tội “Đánh bạc”, quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Vụ án đang được cơ quan điều tra tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.