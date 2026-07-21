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Đường dây buôn lậu thuốc nhúng sầu riêng trị giá hơn 4,5 tỷ đồng bị khởi tố

Thứ Ba, 19:55, 21/07/2026
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VOV.VN - Ngày 21/7, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Ái Châu (42 tuổi) và Trần Quốc Thái (45 tuổi), cùng trú tại TP. Hồ Chí Minh, để điều tra về hành vi "Buôn lậu".

Theo kết quả điều tra ban đầu của Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk, từ khoảng tháng 9/2024, Nguyễn Ái Châu tổ chức mua các loại thuốc nhúng quả sầu riêng từ Trung Quốc và Thái Lan, đưa vào Việt Nam qua đường tiểu ngạch để bán kiếm lời. Châu thuê 2 nhân công, bố trí kho hàng tại phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk để tập kết và phân phối hàng.

Duong day buon lau thuoc nhung sau rieng tri gia hon 4,5 ty dong bi khoi to hinh anh 1
Đối tượng Nguyễn Ái Châu tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an Đắk Lắk)

Thông qua mạng xã hội, Châu liên hệ với Trần Quốc Thái đặt mua thuốc từ Thái Lan. Đồng thời, Châu còn giao dịch với một người đàn ông ở tỉnh Lào Cai để mua thuốc có nguồn gốc từ Trung Quốc, cũng được vận chuyển vào Việt Nam qua đường tiểu ngạch.

Sau khi hàng được đưa về Đắk Lắk, Châu chỉ đạo nhân viên tiếp nhận, cất giấu tại kho và phân phối cho khách hàng khi có nhu cầu.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 1/10/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đồng loạt khám xét nhiều địa điểm tại Đắk Lắk và TP. Hồ Chí Minh, thu giữ 7.039 sản phẩm thuốc nhúng sầu riêng nhập lậu, trị giá hơn 4,5 tỷ đồng.

Duong day buon lau thuoc nhung sau rieng tri gia hon 4,5 ty dong bi khoi to hinh anh 2
Đối tượng Trần Quốc Thái tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an Đắk Lắk)

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Ái Châu và Trần Quốc Thái về hành vi "Buôn lậu". Vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.

Công Bắc/VOV-Tây Nguyên
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