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Công an cảnh báo chiêu trò lừa đảo "mở trai tìm ngọc" trên mạng xã hội

Thứ Ba, 10:07, 10/11/2026
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VOV.VN - Công an TP Hà Nội cảnh báo: Chiêu trò "mở trai tìm ngọc" trên mạng xã hội tiềm ẩn nhiều nguy cơ lừa đảo, khiến nạn nhân thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Ngày 10/11, Công an TP Hà Nội cảnh báo người dân về chiêu trò "mua combo mở trai tìm ngọc" đang xuất hiện trên mạng xã hội thời gian gần đây. 

Theo đó, chị T. (25 tuổi, Hà Nội) trình báo mất gần 800 triệu đồng khi tham gia trò chơi "mở trai tìm ngọc" trên livestream mạng xã hội. Ban đầu, do tò mò nên nạn nhân đã tham gia nhóm "Khai thác ngọc trai" và nạp số tiền nhỏ (399.000 đồng) để chơi. Sau đó, chị T. nhận được thông báo mở được ngọc trai có trị giá 3 tỷ đồng. 

cong an canh bao chieu tro lua dao mo trai tim ngoc tren mang xa hoi hinh anh 1
Trò chơi "mở trai tìm ngọc" đang thịnh hành trên mạng xã hội tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo.

Tuy nhiên, muốn nhận được khoản thưởng này thì nạn nhân phải đóng thêm nhiều khoản phí và bị các đối tượng liên tục dẫn dụ, chuyển số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng mà không hề nhận được bất kì khoản thưởng nào. 

Theo cơ quan công an, kịch bản của các đối tượng sẽ diễn ra như sau: Ban đầu, người chơi bỏ tiền mua combo mở trai, tìm ngọc. Khi mở được ngọc, người chơi được thông báo viên ngọc có giá trị hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng.

Nhưng khi muốn nhận tiền thưởng, nạn nhân lại bị yêu cầu chuyển thêm tiền để thanh toán, làm thủ tục hoặc quy đổi ngoại tệ. Cứ thế, các đối tượng yêu cầu nạn nhân nạp hết khoản phí này đến khoản phí khác, tiền mất mà không hề nhận được thưởng. Nếu không chuyển tiền, người chơi sẽ mất vài trăm nghìn đồng ban đầu để mua combo.

Cơ quan công an khuyến cáo, người dân cần lưu ý với loại thủ đoạn này, tuyệt đối không tin vào giá trị ngọc trai chỉ dựa vào lời quảng cáo; không chuyển tiền để đóng phí nhận thưởng khi chưa được kiểm chứng. Nếu nghi ngờ bị lừa, người dân cần lưu bằng chứng, liên hệ ngân hàng và trình báo cơ quan công an.

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Bộ Công an khuyến cáo người dân sau vụ nha khoa thẩm mỹ Đại Nam

VOV.VN - Qua vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại các phòng khám thuộc Công ty TNHH MTV Nha khoa thẩm mỹ Đại Nam, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã đưa ra một số khuyến cáo đối với người dân khi sử dụng dịch vụ khám, thẩm mỹ nha khoa.

Trọng Phú/VOV.VN
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