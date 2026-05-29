Gây án ở Thanh Hóa rồi vượt biên sang Campuchia nhưng vẫn sa lưới

Thứ Sáu, 16:07, 29/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng truy nã Ngô Văn Đại khi bị phía Campuchia trục xuất về Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương (An Giang). Đại từng có nhiều tiền án và bị truy nã về các tội "Cướp tài sản", "Gây rối trật tự công cộng".

Ngày 29/5, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp bắt giữ và di lý đối tượng truy nã Ngô Văn Đại (sinh năm 1995, trú tại xã Nga Sơn, Thanh Hóa) từ Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương, tỉnh An Giang về Thanh Hóa để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 27/5, Đồn Biên phòng Vĩnh Xương phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp nhận 137 công dân Việt Nam do phía Campuchia trao trả. Đây là những trường hợp xuất cảnh trái phép sang Campuchia lao động, vi phạm các quy định về xuất nhập cảnh, cư trú và lao động nên bị Tổng cục Di trú, Bộ Nội vụ Campuchia trục xuất về nước. Trong số này có 10 công dân quê Thanh Hóa.

Đối tượng truy nã Ngô Văn Đại được di lý về Công an tỉnh Thanh Hóa phục vụ điều tra. (Ảnh: Công an cung cấp)

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Đồn Biên phòng Vĩnh Xương cùng các đơn vị nghiệp vụ rà soát, xác minh nhân thân các trường hợp liên quan. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Ngô Văn Đại là đối tượng đang bị truy nã theo 2 quyết định truy nã về các tội "Cướp tài sản" và "Gây rối trật tự công cộng".

Theo tài liệu điều tra, sau khi gây án tại Thanh Hóa vào năm 2025, Ngô Văn Đại bỏ trốn khỏi địa phương, vượt biên trái phép sang Campuchia nhằm trốn tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng.

Cơ quan công an xác định, đối tượng từng có nhiều tiền án. Năm 2018, Ngô Văn Đại bị xử lý về các tội "Hủy hoại tài sản" và "Bắt giữ người trái pháp luật"; năm 2021 tiếp tục phạm tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Đối tượng Ngô Văn Đại tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an cung cấp)

Sau khi xác định đối tượng đang lẩn trốn tại Campuchia, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp trao đổi thông tin với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an và lực lượng Bộ đội Biên phòng các tỉnh giáp biên giới Campuchia để truy bắt.

Nhận được thông tin Ngô Văn Đại bị phía Campuchia trục xuất về nước và sử dụng nhân thân khác nhằm qua mặt cơ quan chức năng, Phòng Cảnh sát hình sự đã tham mưu Giám đốc Công an tỉnh thành lập tổ công tác phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Thanh Hóa và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Vĩnh Xương tổ chức tiếp nhận, bắt giữ ngay tại cửa khẩu.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

PV/VOV.VN
Tag: VOV truy nã trục xuất Thanh Hóa Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương
Bắt giữ đối tượng truy nã lẩn trốn tại phường Việt Hòa, Hải Phòng
VOV.VN - Khoảng 4h sáng nay (27/5), Đội Cảnh sát đặc nhiệm - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hải Phòng đã tổ chức truy bắt thành công đối tượng truy nã Nguyễn Hải Nam, sinh năm 2004, trú tại thôn Nghĩa Xá, xã Đại Sơn, thành phố Hải Phòng.

Bắt đối tượng truy nã lẩn trốn tại Bắc Ninh

VOV.VN: Ngày 22/5 theo tin từ Công an xã Mường Ham, tỉnh Nghệ An, đơn vị vừa bắt giữ thành công đối tượng truy nã đang lẩn trốn tại tỉnh Bắc Ninh.

Nhân viên ngân hàng cảnh giác, phối hợp công an bắt giữ đối tượng truy nã

VOV.VN - Trong lúc giao dịch tại ngân hàng BIDV chi nhánh Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc, Thanh Hóa, một nam thanh niên có biểu hiện bất thường đã bị nhân viên ngân hàng phát hiện và báo công an. Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định đây là đối tượng truy nã về hành vi trộm cắp tài sản đang lẩn trốn từ năm 2024.

