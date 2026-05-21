Nhân viên ngân hàng cảnh giác, phối hợp Công an bắt giữ đối tượng truy nã

Sáng 20/5/2026, trong quá trình thực hiện giao dịch tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Vĩnh Lộc, Thanh Hóa, nhân viên ngân hàng phát hiện một nam khách hàng có biểu hiện bất thường như đeo khẩu trang kín mặt, mặc áo chống nắng trùm kín người và liên tục quan sát xung quanh. Nhận thấy dấu hiệu nghi vấn, nhân viên ngân hàng đã nâng cao cảnh giác, kịp thời báo tin cho lực lượng Công an để xác minh, làm rõ.

Công an xã Vĩnh Lộc bắt đối tượng truy nã đang lẩn trốn trên địa bàn. Ảnh: Công An Thanh Hóa

Ngay sau khi nhận được tin báo từ phía ngân hàng, Tổ công tác Công an xã Vĩnh Lộc đã khẩn trương có mặt để xác minh, làm rõ. Qua kiểm tra, lực lượng Công an xác định nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn là Phạm Văn Chung (sinh năm 1999), trú tại thôn Châu Sơn, xã Thạch Bình, huyện Thạch Thành (cũ), là đối tượng đang bị truy nã theo Quyết định truy nã số 864 ngày 03/10/2024 của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình về hành vi trộm cắp tài sản.