  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Nhân viên ngân hàng cảnh giác, phối hợp Công an bắt giữ đối tượng truy nã

Thứ Năm, 20:28, 21/05/2026
VOV.VN - Trong lúc giao dịch tại ngân hàng BIDV chi nhánh Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc, Thanh Hóa, một nam thanh niên có biểu hiện bất thường đã bị nhân viên ngân hàng phát hiện và báo Công an. Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định đây là đối tượng truy nã về hành vi trộm cắp tài sản đang lẩn trốn từ năm 2024.

Sáng 20/5/2026, trong quá trình thực hiện giao dịch tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Vĩnh Lộc, Thanh Hóa, nhân viên ngân hàng phát hiện một nam khách hàng có biểu hiện bất thường như đeo khẩu trang kín mặt, mặc áo chống nắng trùm kín người và liên tục quan sát xung quanh. Nhận thấy dấu hiệu nghi vấn, nhân viên ngân hàng đã nâng cao cảnh giác, kịp thời báo tin cho lực lượng Công an để xác minh, làm rõ.

Công an xã Vĩnh Lộc bắt đối tượng truy nã đang lẩn trốn trên địa bàn. Ảnh: Công An Thanh Hóa

Ngay sau khi nhận được tin báo từ phía ngân hàng, Tổ công tác Công an xã Vĩnh Lộc đã khẩn trương có mặt để xác minh, làm rõ. Qua kiểm tra, lực lượng Công an xác định nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn là Phạm Văn Chung (sinh năm 1999), trú tại thôn Châu Sơn, xã Thạch Bình, huyện Thạch Thành (cũ), là đối tượng đang bị truy nã theo Quyết định truy nã số 864 ngày 03/10/2024 của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình về hành vi trộm cắp tài sản.

Tag: Thanh Hóa đối tượng truy nã Công an xã Vĩnh Lộc BIDV Vĩnh Lộc truy nã trộm cắp an ninh ngân hàng bắt giữ đối tượng
Bắt giữ đối tượng người Trung Quốc bị truy nã khi đang lẩn trốn tại Hải Phòng
VOV.VN - Sáng 13/5, Công an thành phố Hải Phòng cho biết Công an phường Hồng Bàng vừa bắt giữ và bàn giao một đối tượng người Trung Quốc bị truy nã.

Bắt giữ đối tượng trốn truy nã khi đang nhập cảnh từ Campuchia
VOV.VN - Ngày 11/5, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư (Bộ đội Biên phòng TP. Đồng Nai) cho biết vừa bắt giữ đối tượng Phạm Văn Đức (SN 1997) sau gần 1 năm lẩn trốn lệnh truy nã về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Bắt đối tượng truy nã quốc tế sau gần 20 năm lẩn trốn
VOV.VN - Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an bắt giữ thành công đối tượng truy nã Nguyễn Thị Ngọc (SN 1961, cư trú tại phường Hồng Bàng, TP Hải Phòng).

